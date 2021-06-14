Покупка такого дорогостоящего устройства, как новый телевизор, может оказаться достаточно хлопотным делом. Ведь необходимо не только учитывать возможности бюджета, но ещё и определиться с размером, дизайном, маркой и функциональными возможностями устройства. Именно поэтому команда технических экспертов редакции Mediasat составила список из 6 основных моментов, на которые следует обращать внимание при выборе телевизора. Все эти факторы являются одинаково важными, однако у каждого покупателя – свой собственный список приоритетов. Поэтому мы предлагаем внимательно изучить список советов и рекомендаций, следование которым призвано обеспечить максимальное удовольствие от эксплуатации нового телевизора.

Цена

Для большинства людей это, несомненно, главный вопрос, от ответа на который зависит выбор размера, бренда и технических характеристик выбираемого устройства. Сумма, которую покупатель хочет потратить, обычно определяет тип и размер телевизора, который он сможет приобрести. Всегда определяйте примерную сумму, которую готовы потратить, поскольку вы ведь пытаетесь купить Lamborghini за сумму, которой хватит лишь на покупку Kia! Короче говоря, если вы будете делать покупки осознанно, с учётом своих реальных финансовых возможностей, вы сможете сэкономить немало денег и при этом получить в своё распоряжение отличный телевизор. Впрочем, если ваше финансовое положение на момент покупки нового телевизора будет затруднительным, вы всегда можете оформить заявку на кредит онлайн, и оплачивать покупку частями.

Размер

Выражение «чем больше – тем лучше» звучит весьма справедливо, когда речь идёт о размерах телевизора. Поэтому вопрос выбора правильного размера должен для вас иметь более высокий приоритет, чем всё остальное. В настоящее время наибольшее распространение получили телевизоры с диагональю 55 дюймов, поэтому важно присмотреться к ним, дабы понять, насколько различаются по цене одинаковые модели в различных розничных сетях. Даже если до сих пор вы пользовались устаревшим телевизором, и размеры нового вам кажутся избыточными, уже спустя пару недель вы почувствуете разницу и будете с недоумением думать о том, как вы до сих пор жили с маленьким экраном. Несомненно, ваш бюджет и размеры вашей гостиной в определённой степени будут определять размер вашего телевизора, что подводит нас к следующему пункту – вопросу расположения телевизора.

Расположение

От размеров вашей гостиной будет во многом зависеть то, какой именно телевизор вы в конечном итоге выберете. Если площадь вашей гостиной небольшая, но вам всё же необходим экран большего размера, то крепление телевизора на стене может быть самым лучшим вариантом для получения наилучшего кинематографического качества. В случае небольших телевизоров с диагональю в 32-дюйма установка его на стену размером 4×3 метра – не самый лучший вариант, поскольку телевизор будет теряться и плохо вписываться в интерьер. Поэтому для небольших экранов лучше использовать традиционную тумбочку. Еще одним важным фактором является высота расположения вашего телевизора. Для большинства людей удобнее всего это смотреть на экран немного вниз, но если это невозможно, особенно в условиях небольшой комнаты с настенным креплением экрана, то лучше всего размещать его на уровне глаз.

Использование

От ваших зрительских привычек и того, как вы собираетесь использовать телевизор, также будет во многом зависеть выбор оптимально подходящей модели. Если вы просто привыкли смотреть телевизор по вечерам, то вполне подойдёт телевизор скромных размеров без дополнительных функций, однако, для тех, кто любит пользоваться интернетом или обожает играть в игры, более оптимальным выбором является телевизор с большим размером экрана и возможностями Smart TV. Если вам необходим телевизор, способный выполнять функцию витрины магазина, или вы заядлый киноман, то следует искать экран с наилучшим качеством картинки и звука, который подарит наиболее яркие впечатления от просмотра и не оставит равнодушным. То, как вы планируете использовать свой телевизор, также будет определять, какие входы вам понадобятся – и это подводит нас к пункту номер 5.

Входы

После того, как вы определились, для чего вы будете использовать свой телевизор, вам следует подумать о том, какие входы вам понадобятся. И здесь также будет работать правило: чем больше – тем лучше, следование которому поможет вам избежать отключений и переключений каждый раз, когда необходимо будет использовать другое устройство. Большинство современных телевизоров имеют HDMI, композитный и компонентный видеовходы, которые позволяют использовать телевизор с DVD, телеприставкой, проигрывателем Blu Ray или усилителем. В последнее время в телевизорах всё чаще встречаются USB-порты, поскольку они отлично подходят для просмотра семейных фотографий, фильмов, а также могут использоваться для подключения к телевизору внешних жёстких дисков. Будьте осторожны с телевизорами, в которых отсутствуют те или иные выходы, поскольку это может означать, что вы не сможете покупать некоторые аксессуары, такие как Apple TV, или использовать с телевизором другие внешние устройства.

Гарантия

На большинство моделей телевизоров обычно предоставляется гарантия сроком не менее 1 года. Хотя изначально вам может показаться бессмысленной трата денег на продление гарантии производителя, в будущем это может сэкономить немалое количество денег, если с вашим телевизором что-то пойдёт не так, и может даже покрыть стоимость замены. Решение о дополнительной оплате для продления гарантии может иметь смысл, если вы вкладываете много денег в покупку нового телевизора. Однако, такая трата денег может оказаться бессмысленной при покупке телевизора из среднего или низкого ценового диапазона. Предоставление расширенной гарантии, которая включена в цену, может стать решающим фактором для кого-то, кто покупает новый телевизор.