Давайте поговорим о VPS хостинге.

На сегодняшний день в мире существует несколько различных вариантов хостинга, и тем, кто является новичком в размещении в сети web сайтов, сложно сделать выбор. Связанный, VPS, VDS, хостинг на выделенном сервере, облачный и другие виды хостинга. При этом хостинг на VPS сервере является одним из самых распространённых и хорошо себя зарекомендовавших вариантов размещения сайтов в сети.

VPS хостинг: объясняем суть

Аббревиатура VPS расшифровывается как «Virtual Private Server» или же «Виртуальный выделенный сервер». В рамках тарифных планов хостинга на виртуальных выделенных серверах клиентам предлагается возможность размещения сайтов на виртуальных машинах. Концепция виртуализации схожа с концепцией услуги совместного хостинга, в рамках которой на одном сервере размещается множество сайтов. Однако, технология виртуализации позволяет рассматривать каждую учётную запись как отдельную машину, использующую собственные ресурсы и операционную систему.

К примеру, в случае совместного хостинга все клиенты используют ресурсы одного и того же компьютера. У большинства провайдеров, предлагающих услуги совместного хостинга, имеются специальные сценарии, ограничивающие использование ресурсов одним клиентом, благодаря чему ни один из клиентов не может использовать все ресурсы сервера. Однако, при этом провайдер не гарантирует непрерывность доступа к вычислительным ресурсам для всех клиентов – этот доступ время от времени может прерываться или ухудшаться в зависимости от общей нагрузки на ресурсы сервера.

При этом тарифные планы VPS хостинга напротив гарантируют клиентам доступ к ресурсам сервера благодаря использованию технологии виртуализации. Данная технология создаёт клиентам более стабильную среду, в которой отсутствуют или сведены к минимуму все колебания доступности ресурсов.

Если вы когда-либо пользовались такими программами, как Microsoft Virtual PC, VMWare Player, рабочая станция и т.д. – вы использовали аналогичную концепцию на своём собственном компьютере. Данное программное обеспечение даёт возможность делать то же самое на персональном компьютере, позволяя «виртуально» запускать среду другой операционной системы поверх той, которая уже установлена. Люди используют эту технологию на персональных компьютерах в основном для тестирования/запуска программного обеспечения и web-сайтов в различных средах, не тратясь на приобретение дополнительных компьютеров.

Преимущества VPS хостинга

В рамках услуги VPS хостинга пользователям учётных записей гарантирован доступ к ресурсам сервера. Это означает, что вашей учетной записи всегда будет выделяться установленный тарифным планом объём ОЗУ, ресурсов центрального процессора и дискового пространства, независимо от того, что в это время делают другие пользователи сервера. Такое решение обеспечивает большую стабильность и производительность вашего web-сайта. Также вам не приходится использовать операционную систему совместно с другими пользователями, и это обеспечивает более высокую безопасность файлов вашего web-сайта.