Все знают, что выбирая телевизор, важно обратить внимание на диагональ, разрешение и производителя. Не менее важна и стоимость, но этот параметр индивидуален для каждого покупателя. Но на что ещё стоит орать внимание перед тем как купить телевизор?

Место установки

Телевизор для спальни, гостиной, кухни или кабинета будет различаться как минимум размерами, местом и способом установки. Поэтому, готовясь к покупке, нужно выбрать место и понять, как лучше всего установить телевизор. Например, для кухни чаще всего выбирают небольшие устройства и вешают на плоский или выносной кронштейн. А в комнате можно поставить телевизор на специальную тумбу и диагональ может быть более внушительной.

Размер

Большой телевизор способен передать изображение с максимальной реалистичностью и обеспечить эффект погружения. Но, несмотря на все достоинства большой диагонали, такие устройства подойдут не всем. Выбор будет зависеть от размера комнаты. Чем меньше расстояние между телевизором и зрителем, тем меньше должна быть диагональ. Например, для расстояния до 2,5 метров лучше выбрать телевизор с диагональю 40 дюймов.

Разрешение

От разрешения экрана зависит детализация изображения. Это правило работает только при условии качественного сигнала. Официально на рынке можно встретить 4 варианта разрешения, но фактически их два – Full HD и 4К. Выбор стоит делать, опираясь на качество сигнала, нужно выбрать просто самый большой показатель.

Матрица

На данный момент производители выпускают телевизоры с тремя видами матриц: LED, QLED, OLED. Все варианты имеют свои плюсы и минусы. Поэтому данный критерий стоит изучить более детально.

Тип подсветки

Большинство телевизоров оборудовано подсветкой. Нет её только в OLED-телевизорах. Существует два варианта подсветки – Edge LED и Direct LED. Первая технология предполагает размещение светодиодов по периметру телевизора. Для освещения матрицы используют рассеивающую панель. Такие телевизоры тоньше и стоят дешевле. В Direct LED-подсветка размещается под матрицей и равномерно распределена по всей площади. В этом случае подсветка получается более качественной.

Современные телевизоры – сложные устройства. Но и их функционал намного шире по сравнению с моделями, которые можно было встретить в продаже буквально десять лет назад. Сейчас телевизор – мультимедийное устройство, возможности которого практически не ограничены.