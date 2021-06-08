Технологический гигант будет удалять из Google Play нелегальные приложения для просмотра потоковых трансляций футбольных матчей итальянских команд.

Что произошло

Итальянская футбольная лига Серия A договорилась с компанией Google о совместной борьбе с пиратскими интернет-трансляциями футбольных матчей, а также о защите продуктов дивизиона.

В рамках сотрудничества компания Google будет использовать инновационные инструменты и специальные технологии для отслеживания фактов нарушения авторских прав и прав владельцев контента, а также обещает удалять приложения, которые облегчают и позволяют фанатам смотреть игры через незаконные потоки.

Что говорят в компаниях

В компании Google заявили о том, что уже удалили из Play Store приложения, воспроизводящие контент, принадлежащий организаторам итальянских футбольных соревнований высшего уровня, отреагировав таким образом на замечания Лиги.

«Борьба с пиратством входит в число базовых принципов компании Google, и она ведётся, в частности, посредством разработки и постоянного совершенствования специальных технологий и специализированных программ, доступных владельцам контента для защиты своих прав на наших платформах, – сказал Фабио Ваккароно, генеральный директор Google Italia. – Встречи и диалог с правообладателями являются важным условием для качественного результата. Доказательством этого является успешное сотрудничество с Лигой Серия A».

При подписании соглашения итальянская сторона заявила, что при поддержке компании Google она сможет обеспечить своим продуктам «уникальный в мире» уровень защиты от пиратства.

«Мы достигли отличных результатов в борьбе с пиратством, однако мы не можем ослаблять бдительность, потому что организованная преступность всегда находит новые способы для нанесения ущерба нашему сектору, создавая проблемы не только правообладателям, но также лицензиатам и болельщикам, – добавил Луиджи Де Сьерво, генеральный директор Серии A. – Мы скоро достигнем уникального в мире уровня защиты».

Что ещё

В марте Английская Премьер-лига и Испанская ЛаЛига помогли Европолу закрыть одну из крупнейших в мире пиратских сетей Mobdro, которая получила незаконную прибыль на сумму в более чем 5 миллионов евро за счёт продажи пользовательской информации фирме, связанной с ботнетами, а также благодаря продаже рекламы.

К слову, недавнее исследование, проведенное Synamedia и Ampere Analysis, показало, что правообладатели спортивных состязаний потеряли около 28.3 миллиарда долларов доходов из-за незаконной деятельности пиратов, при этом в Серии A заявили, что из-за финансовых проблем и проблем с персоналом, вызванных пиратством в сфере телевизионного контента, дивизион терял более 1 миллиарда евро в год после запуска собственной кампании в 2019 году.