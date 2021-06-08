Согласно прогнозам авторов нового отчёта, подготовленного агентством Digital TV Research, к 2026 году в мире будет насчитываться в общей сложности 1.02 миллиарда подписчиков услуг платного ТВ, при этом 62% от этого количества будут обслуживаться ведущими 50 операторами.

Данные отчёта свидетельствуют о фрагментации глобального бизнеса в сфере услуг платного телевидения, а также указывают на то, что в 2026 году ведущие 50 операторов данных услуг будут обслуживать 62% от 1.02 миллиарда подписчиков во всём мире. По состоянию на конец 2020 года их доля, согласно данным Digital TV Research, составляла 64%.

В новом «Глобальном прогнозе будущего операторов платного телевидения», подготовленном компанией, говорится о том, что 10 крупнейших в мире операторов потеряют за прогнозируемый пятилетний период около 11 миллионов абонентов, а их общая абонентская база сократится в 2026 году до 412 миллионов подписчиков. При этом совокупные потери абонентов 50 крупнейших операторов составят около 20 миллионов, а их общая абонентская база к 2026 году сократится до примерно 627 миллионов подписчиков.

В то же время, авторы отчёта прогнозируют, что операторы, не входящие в верхнюю сотню, наоборот увеличат свои абонентские базы.

Старший аналитик агентства Digital TV Research Саймон Мюррей отметил, что «в то время как большая часть отраслей по мере своего развития переживает процесс консолидации, индустрии платного телевидения свойственно обратное: она фрагментируется. Основной рост числа подписчиков будет иметь место в развивающихся странах, где операторы не контролируются крупными корпорациями».

По состоянию на конец 2020 года абонентская база 13 операторов услуг платного телевидения превышала 10 миллионов подписчиков. В отчёте отмечается, что Китай и Индия продолжат доминировать в рейтингах операторов платного телевидения. Это отчасти будет происходить из-за роста их абонентской базы, но также из-за того, что операторы США теряют своих абонентов.

В период с 2020 по 2026 год 307 из 503 операторов (61%) смогут увеличить свои абонентские базы, 13 операторов сохранят стабильность, а 183 компании (36%) потеряют подписчиков.

В 2020 году доход в размере более 1 миллиарда долларов получили 28 операторов услуг платного телевидения, однако к 2026 году, по мнению авторов отчёта, их число снизится до 24.

Отчёт «Глобальный прогноз будущего операторов платного телевидения» составлен на основании данных, полученных от 503 операторов из 135 стран, управляющих 726 платформами платного телевидения (132 – цифровой кабель, 116 – аналоговый кабель, 279 – спутник, 142 – IPTV и 57 – DTT).