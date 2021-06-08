На протяжении сезонов 2021/22 доходы вещателей из пяти ведущих стран Европы от прямых трансляций футбольных матчей своих национальных лиг и Лиги Чемпионов UEFA достигнут отметки в 10.5 миллиарда долларов.

Согласно информации из отчёта, подготовленного агентством Digital TV Research, данные вещатели потратят на покупку прав на трансляции футбольных матчей в общей сложности 8.3 миллиарда долларов.

Великобритания с большим отрывом лидирует в рейтинге по прогнозируемым доходам: ожидается, что на протяжении сезонов 2021/2022 британские вещатели получат от трансляций в прямом эфире матчей английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов доход в размере 3.6 миллиарда долларов.

Доходы вещателей из Испании, полученные от аналогичных трансляций, будут несколько отставать от доходов вещателей из Великобритании и составят 2.3 миллиарда долларов, в то время как вещатели из Германии, имеющей самое большое население среди пяти охваченных исследованием стран, получат доходы, аналогичные доходам вещателей из Испании.

На протяжении сезонов 2019/2020 доходы вещательных компаний снизились на 6.1 миллиарда долларов, поскольку этот период совпал с наибольшим разгаром коронавирусной пандемии. В период локдауна по причине пандемии Covid-19 выплаты были отложены или сокращены правообладателями.