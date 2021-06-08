Футбольный мяч и деньги (евро)
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На протяжении сезонов 2021/22 доходы вещателей из пяти ведущих стран Европы от прямых трансляций футбольных матчей своих национальных лиг и Лиги Чемпионов UEFA достигнут отметки в 10.5 миллиарда долларов.

Согласно информации из отчёта, подготовленного агентством Digital TV Research, данные вещатели потратят на покупку прав на трансляции футбольных матчей в общей сложности 8.3 миллиарда долларов.

Великобритания с большим отрывом лидирует в рейтинге по прогнозируемым доходам: ожидается, что на протяжении сезонов 2021/2022 британские вещатели получат от трансляций в прямом эфире матчей английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов доход в размере 3.6 миллиарда долларов.

Доходы вещателей из Испании, полученные от аналогичных трансляций, будут несколько отставать от доходов вещателей из Великобритании и составят 2.3 миллиарда долларов, в то время как вещатели из Германии, имеющей самое большое население среди пяти охваченных исследованием стран, получат доходы, аналогичные доходам вещателей из Испании.

На протяжении сезонов 2019/2020 доходы вещательных компаний снизились на 6.1 миллиарда долларов, поскольку этот период совпал с наибольшим разгаром коронавирусной пандемии. В период локдауна по причине пандемии Covid-19 выплаты были отложены или сокращены правообладателями.

Доходы вещателей из пяти ведущих стран Европы от прямых трансляций футбольных матчей своих национальных лиг и Лиги Чемпионов UEFA в сезоне 2021/22

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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