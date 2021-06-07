Медиасервис MEGOGO запустил подписку «Кино+». Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

7 июня на медиасервисе MEGOGO начала действовать подписка «Кино+», предлагающая преимущественно киносериальный контент. В подписку входят десятки тысяч топовых фильмов, сериалов, мультфильмов и аудио, а также контент от discovery+.

О подписке «Кино+»

Подписка «Кино+» – это более чем 10 000 фильмов, 1000 сериалов, 2000 мультфильмов, 5000 шоу и 10 000 аудиокниг, подкастов и аудиосериалов.

Вместе с тем в наполнение будут входить собственные интерактивные фильмовые каналы, которых уже 58. Напомним, недавно MEGOGO запустил канал с кинолентами, созданными за годы украинской независимости.

MEGOGO также добавил к подписке «Кино+» фильмы от The Walt Disney Company.

С более подробной информацией касательно наполнения и подключения к «Кино+» можно ознакомиться в профиле пользователя в списке доступных подписок.

Сколько это стоит

Стоимость подписки «Кино+» составляет 129 грн/мес. Пользователь получает, как обычно, возможность подключения до пяти устройств, просмотр без рекламы, предварительную загрузку в мобильном приложении, функцию избрания аудиодорожки и многое другое. Отметим, в настоящее время медиасервис MEGOGO имеет самое большое, среди всех сервисов, количество контента с имеющейся украинской звуковой дорожкой.

Сами говорят

«Мы ежедневно анализируем запросы и предложения наших пользователей. Одним из самых популярных обращений была именно просьба о возможности сделать подписку, которая будет включать только кино. Поэтому мы не отходим от привычки всегда слышать аудиторию. Надеемся, отныне просмотр любимых фильмов станет ещё более комфортным», – комментирует Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.