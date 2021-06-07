Процесс по приобретению одним из ведущих провайдеров волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг в Украине «Датагруп» телеком-оператора Volia подошёл к завершению. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

«Датагруп» завершила подписание соглашения о приобретении компании Volia – ведущего украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал соглашение, предоставив компании финансирование в размере $65 млн, что является крупнейшим кредитом ЕБРР в украинском секторе телекоммуникаций, медиа и технологий. 96% акций «Датагруп» принадлежат фонду под управлением Horizon Capital (наряду с генеральным директором, который владеет остальной частью акций).

О советниках

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang выступила юридическим советником «Датагруп» и Horizon Capital. Dragon Capital выступила финансовым советником «Датагруп». Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Volia и её акционеров. Rothschild & Co. выступила финансовым советником Volia. Sayenko Kharenko и Asters выступили юридическими советниками по вопросам, связанным с получением разрешений регуляторных органов.

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Как комментируют завершение сделки

Михаил Шелемба, генеральный директор «Датагруп», говорит: «Это исторический момент для обеих компаний, а также для всего украинского телекоммуникационного сектора. Объединение «Датагруп» и Volia создаст нового национального лидера на украинском рынке фиксированной связи в ключевых клиентских сегментах – B2C, B2B и в сегменте оптовых продаж. Объединенная сеть будет охватывать более 4 миллионов украинских домохозяйств в 50 крупнейших городах страны, а оптоволоконная инфраструктура протяженностью более 30 000 км станет одной из крупнейших в стране. Благодаря интеграции абонентских баз, оптимизации затрат и бизнес-процессов, а также масштабной модернизации сети мы ожидаем ускорения развития объединенной компании в два раза в течение ближайших пяти лет. Кроме укрепления наших лидерских позиций во всех клиентских сегментах, новая организация сосредоточится на предоставлении своим клиентам дополнительных услуг: облачных продуктов и сервисов по кибербезопасности для клиентов B2B, а также решений IoT и OTT для розничных клиентов. Недавно «Датагруп» в партнерстве с Cisco начала реализацию полномасштабного проекта модернизации своей сети, что позволит увеличивать ее пропускную способность более чем в 10 раз с возможностью масштабирования до 20 раз. Через год наша сеть станет одной из самых современных, гибких и масштабируемых телекоммуникационных сетей в стране. Эти инициативы наряду со значительным операционным взаимодействием и финансовой поддержкой со стороны ЕБРР и Horizon Capital действительно делают нас национальным лидером, прокладывая путь для дальнейшей консолидации очень фрагментированного фиксированного рынка телекоммуникаций, на котором работают около 6000 зарегистрированных интернет-провайдеров.

Мы намерены продолжить развивать и предоставлять всем нашим розничным абонентам развлекательный контент мирового уровня на стримингових платформах. Сегодня OTT-платформа Volia – это более 180 телеканалов вместе с пятью собственными киноканалами Cine+, показывающими фильмы с самым высоким рейтингом. Мы гордимся нашими партнерскими отношениями и сотрудничеством с крупнейшими международными и украинскими производителями и собственниками контента, такими как студии Disney, Universal, Film.ua, Paramount. Мы будем продолжать расширять нашу видеотеку, которая сейчас насчитывает более 13 000 фильмов, сериалов и шоу, и доступна для просмотра на нашей стриминговой платформе, а также на самых популярных устройствах: Smart TV, мобильных девайсах, компьютерах и медиабоксах».

Пьер Данон, председатель Наблюдательного совета объединенной группы «Датагруп» и Volia, добавляет: «Я очень рад принять участие в этом знаковом соглашении по объединению двух крупных компаний – «Датагруп» и Volia – в единого игрока национального масштаба. В объединенной компании будут работать более 4000 сотрудников, которые будут обслуживать более миллиона клиентов. Я уверен, что благодаря синергии и амбициям обеих команд мы создадим еще более привлекательное ценностное предложение для наших клиентов и получим высокую прибыль для акционеров».

Основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна отмечает: «Мы в Horizon Capital гордимся тем, что в течение многих лет были сосредоточены на создании стоимости в «Датагруп», кульминацией чего является это соглашение, которое изменило правила игры и привело к появлению знакового национального лидера на украинском рынке фиксированной связи. Это приобретение и значительные капиталовложения, осуществленные «Датагруп», происходят в то время, когда цифровизация является главным приоритетом для Украины. Со слиянием «Датагруп» и Volia объединенная группа будет играть еще более важную роль в предоставлении новых цифровых услуг более 40 миллионам украинцев. Мы действительно верим, что Украина предлагает привлекательные долгосрочные инвестиционные возможности, и надеемся, что слияние «Датагруп» – Volia откроет путь для дальнейших инвестиций в инфраструктуру страны».