В Samsung решили отсрочить дату удаления фото, видео и файлов владельцев смартфонов

В Samsung решили отодвинуть на три месяца дату удаления со своих серверов фотографий, видеофайлов и документов, размещённых там владельцами смартфонов и планшетов производства компании. Планируемое удаление файлов связано с тем, что южнокорейский ИТ-гигант собирается до конца лета закрыть свою услугу Samsung Cloud.

Samsung предоставит пользователям немного больше времени для скачивания из сети своих файлов перед тем, как компания начнёт удалять со своих серверов пользовательские фотографии, видео и файлы. Если вы ещё не в курсе, в Samsung решили сократить количество функций, предлагаемых службой Samsung Cloud, которая доступна всем владельцам смартфонов и планшетов, выпущенных компанией. До сих пор владельцы смартфонов Samsung могли использовать службу Samsung Cloud для хранения копий любых фотографий, содержащихся в папке приложения «Галерея», создавая тем самым владельцу смартфона резервную копию на случай, если телефон будет утерян или выйдет из строя.

Аналогичным образом на сервера компании Samsung также копировались любые документы, хранящиеся в папке приложения Files. От поддержки данной функции, известной как Drive, а также от функции резервного копирования фотографий, получившей от маркетологов компании Samsung имя Gallery Sync, южнокорейская компания планирует отказаться уже в ближайшие месяцы.

Ранее в Samsung заявляли, что предоставление этих услуг на территории Великобритании, континентальной Европы, США и Австралии будет прекращено уже к концу мая 2021 года. Однако в конечном итоге производитель смартфонов решил отодвинуть этот крайний срок на три месяца.

Если вы когда-либо были владельцем смартфона марки Samsung и использовали его облачную систему Samsung для хранения копий локальных файлов, у вас есть время до 1 августа 2021 года для того, чтобы загрузить свои данные во встроенное хранилище на вашем устройстве или ноутбуке или же перенести их в любое другое хранилище данных. Кстати, если вам нужно подключить смартфон Samsung к различным устройствам, то смотрите детальную инструкцию на gadget-bit.ru.

В компании Samsung решили объединить усилия с компанией Microsoft, чтобы упростить пользователям перенос всего, что хранится в Samsung Cloud, в OneDrive.

Последняя опция будет доступна только до 12 августа 2021 года. После этого пользователи смогут загружать файлы лишь в локальное хранилище, и эта возможность будет доступна до 30 сентября 2021 года, когда служба Samsung Cloud будет отключена. После этого компания Samsung удалит все пользовательские данные, которые хранились на Samsung Cloud.

Другими словами, если вы не перенесёте резервную копию с Samsung Cloud на OneDrive до 1 августа или не загрузите все свои файлы на другой компьютер до 30 сентября, то все ваши фотографии, видео или документы будут удалены компанией Samsung.