Что такое быть журналистом, телеведущей в большом городе? Большой город – это большие возможности, но здесь больше талантливых людей, выше горы, которые нужно покорить, сложнее задачи и насыщеннее жизнь. Мы решили в канун Дня журналиста расспросить об этом тех, кто уже находится в гуще событий и точно знает вкус этой профессии. Итак, своим опытом, эмоциями, видением с нами поделились ведущие телеканала KYIV.LIVE.

Татьяна Гончарова, телеведущая («Добрий вечір»)

Это значит быть осьминогом (смеется). Тем, который раскидывает щупальца по всему городу, пытаясь найти информацию, переварить и донести зрителю в удобной форме все, что узнал. И который меняет цвет с зеленого в фиолетовый от радости, если у него это получается.

Например, сегодня появилось объявление на гараже: предоставить проектную документацию в течение трех дней или снести его. Что делать человеку в такой ситуации? Я искала ответ на вопрос полдня, а параллельно – готовилась к интервью с Русланом Квинтой. Сейчас я наблюдаю, как ребята празднуют выпускной и гуляют по ботсаду. Как снимают видео для Tik-Tok. Слушаю, о чем говорят. Нужно не просто понимать, где искать ответы на вопросы. Нужно хотеть эти ответы находить.

Инна Мирошниченко, ведущая (утреннее шоу «Місто прокидається»)

Это возможность быть на свидании с городом. Видеть его таким, каким не видят остальные.

Просыпаться вместе с ним, слышать его настоящие звуки и чувствовать его настоящий запах еще до того, как он пропитается жизнью миллионов людей.

Люди, которые спят в это время, совершенно не знают, какие романтические отношения у них могли сложиться с утренним городом.

Дина Бернацкая, ведущая новостей на KYIV.LIVE

Это большое достижение. Я не получала профильного образования, знания добывались самостоятельно, на практике, часто – путем проб и ошибок. Но у меня рост в профессии не ассоциируется с трудностями, я воспринимаю все испытания легко и с большим интересом: а что будет дальше?

Елена Халилова, тележурналист, телеведущая («День.LIVE»)

Это быть в курсе всех событий и постоянно работать над собой. Я, например, много читаю. Когда просыпаюсь – беру телефон и мониторю все новости и инфоповоды, что случились, пока я спала. Всегда читаю разные источники и разные мнения по актуальной теме. Интересуюсь, что читают наши зрители. Когда я владею информацией – я уверена в себе.

Ирина Ермак, телеведущая («Підсумки. LIVE»)

Это значит, что у тебя нет права на ошибку. Большой город – большой объём информации. Но тебя смотрит огромное множество людей. И чтобы они «пришли» вновь и оставались с тобой и дальше, ты должен быть максимально осведомлён и максимально объективен.

Марина Аристова, телеведущая («День.LIVE»)

Это на самом деле огромный и кропотливый труд изо дня в день. Большая работа над собой и над материалом, который ты готовишь. А еще – умение выкручиваться, находить выход из любой ситуации, особенно если у тебя прямые эфиры, и шанса на дубль просто нет!