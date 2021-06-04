Тележурналистика
Фото: Vecteezy
Что такое быть журналистом, телеведущей в большом городе? Большой город – это большие возможности, но здесь больше талантливых людей, выше горы, которые нужно покорить, сложнее задачи и насыщеннее жизнь. Мы решили в канун Дня журналиста расспросить об этом тех, кто уже находится в гуще событий и точно знает вкус этой профессии. Итак, своим опытом, эмоциями, видением с нами поделились ведущие телеканала KYIV.LIVE. 

Татьяна Гончарова, телеведущая («Добрий вечір»)

Татьяна Гончарова, телеведущая («Добрий вечір»)Это значит быть осьминогом (смеется). Тем, который раскидывает щупальца по всему городу, пытаясь найти информацию, переварить и донести зрителю в удобной форме все, что узнал. И который меняет цвет с зеленого в фиолетовый от радости, если у него это получается.

Например, сегодня появилось объявление на гараже: предоставить проектную документацию в течение трех дней или снести его. Что делать человеку в такой ситуации? Я искала ответ на вопрос полдня, а параллельно – готовилась к интервью с Русланом Квинтой. Сейчас я наблюдаю, как ребята празднуют выпускной и гуляют по ботсаду. Как снимают видео для Tik-Tok. Слушаю, о чем говорят. Нужно не просто понимать, где искать ответы на вопросы. Нужно хотеть эти ответы находить. 

Инна Мирошниченко, ведущая (утреннее шоу «Місто прокидається»)

Инна Мирошниченко, ведущая (утреннее шоу «Місто прокидається»)Это возможность быть на свидании с городом. Видеть его таким, каким не видят остальные.

Просыпаться вместе с ним, слышать его настоящие звуки и чувствовать его настоящий запах еще до того, как он пропитается жизнью миллионов людей.

Люди, которые спят в это время, совершенно не знают, какие романтические отношения у них могли сложиться с утренним городом.

Дина Бернацкая, ведущая новостей на KYIV.LIVE

Дина Бернацкая, ведущая новостей на KYIV.LIVEЭто большое достижение. Я не получала профильного образования, знания добывались самостоятельно, на практике, часто – путем проб и ошибок. Но у меня рост в профессии не ассоциируется с трудностями, я воспринимаю все испытания легко и с большим интересом: а что будет дальше?

Елена Халилова, тележурналист, телеведущая («День.LIVE»)

Елена Халилова, тележурналист, телеведущая («День.LIVE»)Это быть в курсе всех событий и постоянно работать над собой. Я, например, много читаю. Когда просыпаюсь – беру телефон и мониторю все новости и инфоповоды, что случились, пока я спала. Всегда читаю разные источники и разные мнения по актуальной теме. Интересуюсь, что читают наши зрители. Когда я владею информацией – я уверена в себе.

Ирина Ермак, телеведущая («Підсумки. LIVE»)

Ирина Ермак, телеведущая («Підсумки. LIVE»)Это значит, что у тебя нет права на ошибку. Большой город – большой объём информации. Но тебя смотрит огромное множество людей. И чтобы они «пришли» вновь и оставались с тобой и дальше, ты должен быть максимально осведомлён и максимально объективен.

Марина Аристова, телеведущая («День.LIVE»)

Марина Аристова, телеведущая («День.LIVE»)Это на самом деле огромный и кропотливый труд изо дня в день. Большая работа над собой и над материалом, который ты готовишь. А еще – умение выкручиваться, находить выход из любой ситуации, особенно если у тебя прямые эфиры, и шанса на дубль просто нет!

Наталия Тютюненко
Наталия Тютюненко
Более 20 лет опыта работы в журналистике и PR. Работала журналистом делового еженедельника «Коммерсант-Деньги», обозревателем журнала «Секрет Фирмы», обозревателем «Бизнес-журнала», руководителем отдела «Финансы и банки» журнала «РБК». В 2011 году получила премию PRESS-звание за лучшую статью о проблемах малого и среднего бизнеса в России. Обладает опытом работы в области связей с общественностью: была советником по связям с общественностью Городского Ипотечного Банка, пресс-серетарем Незаивисмой ассоциации телерадиовещателей Украины, пресс-секретарем компаний «Мостелефильм», «Киевтелефильм» и др.

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