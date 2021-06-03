Оператор мобильной связи lifecell расширил покрытие сети четвёртого поколения. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

В начале июня телеком-провайдер lifecell запустил 4G-связь и высокоскоростной интернет в 343 населенных пунктах Украины, в которых проживает почти 200 тысяч человек.

О развитии 4G-сети

lifecell активно работает над развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами во всех областях Украины. В частности, в мае оператор запустил 4G в 339 населенных пунктах, где проживает менее 5 тыс. человек, и в 4 пунктах с населением до 25 тыс. человек.

По состоянию на конец мая 4G-покрытие lifecell доступно в 10 911 населенных пунктах, где проживает 27.9 млн человек.

О потреблении трафика

С развертыванием сети выросло и потребление дата-трафика. Так, абоненты lifecell, которые пользуются 4G, потребили в мае на 81% больше мобильного интернет-трафика, если сравнить с аналогичным периодом 2020 года.

Лидеры среди населенных пунктов по использованию мобильного интернет-трафика в прошлом месяце:

Категории по количеству населения, человек Населенный пункт до 5 тыс. г. Батурин Нежинского района Черниговской обл. до 25 тыс. г. Здолбунов Ровенского района Ровенской обл. до 50 тыс. г. Фастов Фастовского района Киевской обл. до 100 тыс. г. Умань Черкасской обл. до 500 тыс. г. Винница Винницкой обл. до 1 млн. г. Запорожье Запорожской обл.

В категории городов с населением более 1 млн человек первое место занимает столица, далее следуют Одесса и Харьков.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то количество голосовых звонков, совершенных в сети lifecell в мае в этом году, уменьшилось на -3%.