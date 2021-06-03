Оператор мобильной связи lifecell расширил покрытие сети четвёртого поколения. Редакция Mediasat рассказывает подробности.
Что произошло
В начале июня телеком-провайдер lifecell запустил 4G-связь и высокоскоростной интернет в 343 населенных пунктах Украины, в которых проживает почти 200 тысяч человек.
О развитии 4G-сети
lifecell активно работает над развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами во всех областях Украины. В частности, в мае оператор запустил 4G в 339 населенных пунктах, где проживает менее 5 тыс. человек, и в 4 пунктах с населением до 25 тыс. человек.
По состоянию на конец мая 4G-покрытие lifecell доступно в 10 911 населенных пунктах, где проживает 27.9 млн человек.
О потреблении трафика
С развертыванием сети выросло и потребление дата-трафика. Так, абоненты lifecell, которые пользуются 4G, потребили в мае на 81% больше мобильного интернет-трафика, если сравнить с аналогичным периодом 2020 года.
Лидеры среди населенных пунктов по использованию мобильного интернет-трафика в прошлом месяце:
|Категории по количеству населения, человек
|Населенный пункт
|до 5 тыс.
|г. Батурин Нежинского района Черниговской обл.
|до 25 тыс.
|г. Здолбунов Ровенского района Ровенской обл.
|до 50 тыс.
|г. Фастов Фастовского района Киевской обл.
|до 100 тыс.
|г. Умань Черкасской обл.
|до 500 тыс.
|г. Винница Винницкой обл.
|до 1 млн.
|г. Запорожье Запорожской обл.
В категории городов с населением более 1 млн человек первое место занимает столица, далее следуют Одесса и Харьков.
Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то количество голосовых звонков, совершенных в сети lifecell в мае в этом году, уменьшилось на -3%.