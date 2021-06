В этой статье мы расскажем о новых словах, относящихся к сфере технологий, которые вы, возможно, еще не знаете. Еще вам станет понятна одна распространенная ошибка: нужно ли добавлять артикль the к слову technology.

Если вам предстоит экзамен IELTS, TOEFL, или какой-то другой, стоит пополнить свой словарный запас этими словами, потому что на таких экзаменах часто задают вопросы, связанные с технологиями.

How has technology improved our lives? (Как технологии улучшили нашу жизнь?)

Tell about the technology that you cannot live without. (Расскажите о технологиях, без которых вы не можете жить.)

Technology

Это очень общий термин, под которым часто подразумеваются машины, информация и пр.

Очень часто technology (noun) или technological (adjective) сокращают как tech.

Как правило, к слову technology не добавляется определенный артикль the. Вместе с тем, это одна из самых распространенных ошибок в английском, которую часто допускают студенты, готовящиеся к экзамену IELTS.

The Technology has made our live better. (Технологии делают нашу жизнь лучше.)

Technology — неисчисляемое существительное, в данном случае речь идет о технологиях в общем, а не о какой-то одной специфической технологии. И артикль the здесь нам не нужен.

Однако…

I watched a lecture on the technology of advertising. (Я посмотрел лекцию о рекламной технологии.)

В этом предложении артикль the нужен, потому что речь о какой-то конкретной технологии.

В общем, правило такое: если после слова technology идет глагол, не добавляйте the, если technology of something, добавьте the. Предлог of здесь служит важным индикатором.

Technophile / Techie

Технофилами англичане и американцы называют людей, которые любят информационные технологии.

Technophobe

Technophobe — технофоб, так говорят о людях, которые боятся технологий.

Tech-savvy

Технически подкованный, грамотный. Так говорят о людях, разбирающихся в компьютерах и новых технологиях.

She’s tech-savvy. (Она технически грамотная.)

Cutting-edge

Cutting-edge technology — передовая, новейшая технология.

Еще синонимы:

State-of-the-art / the latest / the newest technology.

Obsolete

Устаревший, который уже не используется.

VHS cassettes are obsolete. They are no longer used. (VHS-кассеты больше не используются, они устарели.)

Outdated — еще один синоним слову obsolete (устаревший).

Now, computers from the 1980s are considered outdated. (Сейчас компьютеры, произведенные 80-х годах, считаются устаревшими.)

Bulky

Громоздкий.

In the early 1990s cell phones looked like walkie-talkies. They were bulky. (В 1990-х годах мобильные телефоны были похожи на переговорные рации. Они были громоздкими.)

Glitch

Дефект, ошибка, проблема, «глюк».

Это существительное часто используется применительно к компьютерам.

The latest version of the software had some glitches a couple of days ago. But they are fixed now. (В новейшей версии ПО были дефекты несколько дней назад. Но сейчас они исправлены.)

Digital natives

Так говорят о людях, принадлежащих к Поколению Z, которые с рождения пользуются новыми технологиями.

Digital immigrants

«Цифровые иммигранты» — люди старшего возраста, познакомившиеся с новыми технологиями уже будучи взрослыми.

I was thirty or something before I got my first mobile phone. So, I’m a digital immigrant. (Мне было 30, когда у меня появился первый мобильный телефон, я «цифровой иммигрант»).

Digital immigrants have arrived later to the tech revolution. («Цифровые иммигранты» — люди, которых технологическая революция застала в зрелом возрасте.)

Digital footprint

«Цифровой след» — это все, что мы делаем в онлайне, фотографии, которые размещаем в Фейсбуке или Твиттере, посты, которыми делимся с другими.

Digital footprint is the footprint that you leave behind on the internet. («Цифровой след» — след, который вы оставляете в интернете.)

Больше интересной информации про английский язык и подготовку к экзаменам вы можете найти в нашем блоге.