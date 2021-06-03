Контекстная реклама – один из самых популярных методов продвижения интернет ресурсов на сегодняшний день. Во всем мире компании стремятся сделать как можно более качественную, привлекательную и в то же время – настроенную на алгоритмы контекстную рекламу. Благодаря столь серьезному подходу корпорации увеличивают свою целевую аудиторию, делая продукты всё более успешными, и создавая имидж для следующих проектов. Там где популярность, там и стереотипы, это определенно про контекстную рекламу.

Мифы и предрассудки о контекстной рекламе

За годы использования контекстной рекламы в качестве комплексного инструмента для продвижения интернет ресурсов у разработчиков и предпринимателей сложился ряд предрассудков, связанных с контекстной рекламой и не связанных с действительностью. На самом деле контекстная реклама представляет собой обширный набор инструментов, правильно оперируя которыми, можно добиться того, или иного результата.

Эффективность запуска такой рекламы напрямую зависит от её качества. Помимо разработки оформления, для достижения желаемых результатов также стоит задуматься о том, как происходит грамотная настройка контекстной рекламы, подробнее об этом – по ссылке https://infounion.com.ua/kontekstnaya-reklama.html. Если же у предпринимателя нет опыта в этой сфере, лучшим решением будет обратиться к специалистам.

Что же касается 5 стереотипов о контекстной рекламе, то их перечень выглядит следующим образом:

Эффективная контекстная реклама – поисковая контекстная реклама. На самом деле оптимизация рекламного объявления под поисковые запросы – это длительный процесс, требующий от специалиста обработки большего количества данных. После проведения всех манипуляций и запуска долгожданной поисковой контекстной рекламы предприниматель скорее всего столкнется с очень высокой ценой за клик и как следствие – с нерентабельностью данной затеи.

На самом деле оптимизация рекламного объявления под поисковые запросы – это длительный процесс, требующий от специалиста обработки большего количества данных. После проведения всех манипуляций и запуска долгожданной поисковой контекстной рекламы предприниматель скорее всего столкнется с очень высокой ценой за клик и как следствие – с нерентабельностью данной затеи. Стоимость медийной рекламы неоправданно высока. На самом деле для полноты картины следует исходить из стоимости рекламной кампании и результатов, которые она может принести. Стоимость медийной рекламы выше, чем стоимость поисковой, но в то-же время и результативность медийной рекламы выше во многих нишах. Поэтому планируя запуск медийной контекстной рекламы, следует относиться к затраченному бюджету не как к трате денег, а как к инвестиции в будущее компании.

На самом деле для полноты картины следует исходить из стоимости рекламной кампании и результатов, которые она может принести. Стоимость медийной рекламы выше, чем стоимость поисковой, но в то-же время и результативность медийной рекламы выше во многих нишах. Поэтому планируя запуск медийной контекстной рекламы, следует относиться к затраченному бюджету не как к трате денег, а как к инвестиции в будущее компании. Для эффективной контекстной рекламы больше не нужно оптимизировать сайт. Это одно из самых популярных заблуждений и оно в корне неверно. Несмотря на эффективность контекстной рекламы, многие предприниматели думают, что её запуск полностью отменяет надобность оптимизации сайта. На самом деле для того, чтобы добиться эффективного продвижения при помощи контекстной рекламы, предпринимателям необходимо оптимизировать структуры своих сайтов, прописывать тайтлы и оптимизировать контент под поисковые запросы. Таким образом они могут не только повысить эффективность продвижения, но и увеличить его результативность.

Это одно из самых популярных заблуждений и оно в корне неверно. Несмотря на эффективность контекстной рекламы, многие предприниматели думают, что её запуск полностью отменяет надобность оптимизации сайта. На самом деле для того, чтобы добиться эффективного продвижения при помощи контекстной рекламы, предпринимателям необходимо оптимизировать структуры своих сайтов, прописывать тайтлы и оптимизировать контент под поисковые запросы. Таким образом они могут не только повысить эффективность продвижения, но и увеличить его результативность. Отсутствие результата по первому релевантному запросу – признак плохой настройки рекламы. На самом деле даже если предприниматель решит проверить таким образом качество выполненной работы, не исключено, что ресурс так и не появится в его поисковой выдаче. Дело в том, что поисковые системы постоянно совершенствуют алгоритмы ранжирования и анализируют десятки параметров для публикации самой релевантной по отношению к интересам пользователя рекламы. Если вы не интересуетесь товарами, рекламу которых ищете, то велик риск, что алгоритмы решат не публиковать рекламу компании ввиду низкой релевантности относительно ваших интересов.

Существуют десятки мифов, связанных с продвижением и развитием, но зачастую это лишь мифы. Для того, чтобы оперировать актуальной информацией, обратитесь к специалисту нашей компании и получите все ответы на интересующие вас вопросы. Эффективно продвигайте свой бизнес вместе с агентством InfoUnion.