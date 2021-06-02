Житомирский районный суд признал виновным человека с Житомирщины в незаконной ретрансляции телеканалов. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

В январе 2020 года Центр мониторинга StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2, ОЦЕ) зафиксировал ретрансляцию каналов группы провайдером кабельного телевидения в Житомирской области с нарушением прав правообладателя.

Суть судебного дела

StarLightMedia обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по статье ч. 2 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав).

В рамках следственных действий правоохранители провели обыски по месту регистрации провайдера, и суд по ходатайству следователя, наложил арест на оборудование. После проведения экономической экспертизы в сфере интеллектуальной собственности правоохранители сообщили о подозрении директору провайдера.

Провайдер полностью признал свою вину, заплатил полную компенсацию StarLightMedia, и по решению суда дополнительно обязан уплатить штраф в сумме 17 000 гривен и покрыть услуги эксперта.

Что говорят в StarLightMedia

«Мы всегда призываем провайдеров к открытым рыночным отношениям и со всеми стараемся говорить и договариваться, ведь наш общий интерес в развитии Креативной экономики. Однако мы решительно защищаем авторские и смежные права и категорически против пиратства или андеррепортинга. Наш Центр мониторинга контента имеет полностью наработанные кейсы по борьбе с пиратством, благодаря которым мы эффективно защищаем свой контент», – говорит Николай Фаенгольд, руководитель дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia.