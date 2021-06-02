С момента разработки концепции умного дома она прочно засела в умах производителей бытовой техники. Идея оказалась настолько же проста, насколько гениальна: объединить всю технику в единую сеть и дать возможность владельцу самостоятельно управлять ею через смартфон или планшет. Сегодня эту концепцию поддерживают и развивают многие производители, но бесспорным лидером остается Bosch, у которого умная техника уже давно перестала быть чем-то новым.

Умные духовка и плита

Теперь для приготовления идеального блюда нужно лишь подготовить ингредиенты, выбрать в программе на смартфоне любимое блюдо и способ его приготовления, все остальное сделает плита или духовка. Она самостоятельно подберет необходимый режим с учетом всех параметров, а, когда обед будет готов, отправит на телефон уведомление.

Умная кофемашина

Такая кофемашина подаст любимый напиток в точно установленное время. Помимо этого:

вы выбираете не только, какой кофе сделать, но и составляете график его приготовления на каждый день;

если вы возвращаетесь с работы раньше обычного, машине можно отправить сообщение о приготовлении напитка и к вашему приходу вас будет ожидать чашка ароматного кофе;

также машина сообщит на телефон о том, что закончилась вода или зерна.

Умный холодильник

Такой холодильник способен отслеживать количество хранящихся в нем продуктов и присылать на телефон сообщение, когда что-то заканчивается. Если же вы выберете модель со встроенной камерой, то всегда сможете просмотреть содержимое холодильника, где бы вы ни были, чтобы заскочить в магазин и купить то, что нужно.

Умный термометр

Как вам идея контролировать удаленно, например, процесс жарки мяса. Все, что для этого нужно, ― вставить щуп умного термометра в мясо и подключить его к смартфону. Термометр не только будет показывать температуру, но и пришлет сообщение о том, что блюдо готово.

Если подключить к смартфону гриль, плиту и прочее, то вы сможете переложить практически все заботы о ведении хозяйства на свою технику.