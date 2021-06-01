Телефония через интернет (или IP-телефония) уже давно перестала быть привилегией только самых крупных и богатых компаний. Сегодня этим видом коммуникаций пользуются все. Более того, телефонные компании отказываются от предоставления услуг фиксированной связи и интенсивно переходят на IP-телефонию.

Инновационная интернет-телефония значительно расширяет возможности связи, делает ее более быстрой, удобной и экономичной. Она способствует развитию любого бизнеса, если правильно использовать ее преимущества.

Главные плюсы IP-телефонии

Телефония через интернет передает пакеты данных не при помощи традиционных телефонных линий, а посредством интернет-протоколов. Это немедленно открывает перед пользователями целый ряд преимуществ:

снижение стоимости связи;

практически неограниченное количество телефонных линий внутри фирмы без увеличения стоимости;

отсутствие необходимости содержать колл-центр для обработки звонков;

обработку звонков может вести удаленный сотрудник;

мгновенная связь с любыми странами, где есть интернет;

универсальность функций, широкие возможности автоматизации рутинных действий (автодозвон, переадресация, рассылка и другие);

легкость интеграции в существующую бизнес-инфраструктуру;

безграничная мобильность;

отличная конференц-связь.

Чтобы опробовать преимущества IP-телефонии для своего бизнеса, даже не нужно что-то покупать. Поставщики услуг бесплатно предоставляют демонстрационные режимы своих платформ. Это позволяет протестировать предлагаемые возможности и узнать, насколько они подходят для конкретного бизнеса.

IP-телефония для развития предприятия

Мобильность сотрудников всегда имела большое значение для бизнеса, но сейчас она приобрела особое значение. Без преувеличения можно сказать, что IP-телефония – это лучшее средство для обеспечения мобильности сотрудников. С ее помощью работник может выполнять свои функции, находясь в любой точке земного шара, где есть доступ к интернету.

Благодаря такой мобильности, владельцы бизнеса получают возможность организовывать предельно компактное офисное пространство. Большая часть сотрудников может работать из дома не только без потери производительности, но даже более эффективно, так как им не нужно тратить время и силы на дорогу.

Добавление телефонных линий сводится к подключению еще одного IP-телефона к имеющемуся маршрутизатору. Это несоизмеримо дешевле по сравнению с оплатой новой линии в случае традиционной телефонии.

Организация конференций и совещаний с помощью IP-телефонии тоже выходит на принципиально новый уровень. Для этого больше нет необходимости куда-то ехать, арендовать гостиницы и конференц-залы. Все участники могут встретиться и обсудить проблему в реальном времени, не отрываясь от своих рабочих мест и не выходя из дома.

Обычная телефония тоже предоставляет услугу конференц-связи, но за отдельную плату. А в случае IP-телефонии конференц-связь – это всего лишь одна из десятков стандартных услуг, входящих в пакет.