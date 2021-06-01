Из этой публикации вы узнаете, что такое хостинг для WordPress, и чем он может быть полезен.

WordPress – это один из наиболее популярных движков для создания сайтов. Под управлением WordPress работает более 40% всех существующих сегодня web-сайтов – не так уж плохо для платформы, которая впервые была запущена в 2003 году. Данная платформа может поддерживать самые различные проекты – начиная от площадок для электронной торговли до служб размещения портфолио и личных блогов. Благодаря удобному интерфейсу и системе управления контентом WordPress является предпочтительным движком для web-сайтов предприятий любой отрасли. Несмотря на то, что WordPress позволяет регистрировать бесплатные учётные записи, инвестирование в хостинг – лучший способ гарантировать web-сайту успех.

Что представляет собой хостинг для WordPress

Хостинг для WordPress – это предварительно настроенная система, которая поможет максимально эффективно запустить и обслуживать web-сайт. Пакеты могут различаться в зависимости от поставщика, однако большинству из них свойственны такие критерии, как повышенный уровень безопасности, высокая скорость работы web-сайта, а также упрощение работы по его обслуживанию. WordPress имеет достаточно лёгкие требования к хостингу, а это означает, что практически любой провайдер услуг хостинга сможет разместить подобный web-сайт.

Существуют два типа WordPress хостинга:

Виртуальный хостинг WordPress представляет собой более бюджетный вариант и предполагает, что web-сайт будет размещён на общем сервере с прочими сайтами. При этом к услугам будет предоставлена оптимизация производительности, а также возможность в один клик запускать установку WordPress.

представляет собой более бюджетный вариант и предполагает, что web-сайт будет размещён на общем сервере с прочими сайтами. При этом к услугам будет предоставлена оптимизация производительности, а также возможность в один клик запускать установку WordPress. Управляемый хостинг WordPress стоит дороже, но предлагает более высокую скорость, кеширование на стороне сервера, повышенную безопасность и временные сайты. Данный тип хостинга в основном используется крупными web-сайтами, такими как New York Times.

Для большинства web-сайтов набора услуг и дополнительных функций, предлагаемых виртуальным хостингом WordPress, будет более чем достаточно для обеспечения здоровой окупаемости инвестиций. По мере того, как web-сайт начнёт расти, развиваться и генерировать больше трафика, владелец всегда сможет обновить планы или перейти на управляемый хостинг WordPress.

На практике представить хостинг WordPress можно как покупку небольшой части сервера, которая обеспечит сайту бесперебойную работу. Услуги хостинга для WordPress предлагают компании, обладающие экспертными знаниями в области работы программного обеспечения. Они смогут помочь максимально использовать всё то, что WordPress может предложить бизнесу. Среди таких компаний хостинг-провайдер WPHost, присутствующий на ринке хостинг-услуг более 20 лет. Главным преимуществом данного хостера является высокая скорость работы сайтов на WordPress, размещенных на его серверах. Техническая команда компании также оказывает поддержку не только по хостингу сайтов, но и по настройке системы управления контентом (CMS) WordPress. Серверы для хостинга расположены в Нидерландах и Голландии, то есть в Европе, что делает его более безопасным.

Хостинг для WordPress обеспечивает web-сайту на данной CMS успех и предоставляет инструменты для обработки большого объёма трафика.

Почему стоит воспользоваться хостингом WordPress

Платформу WordPress выбрали некоторые из наиболее часто посещаемых web-сайтов в интернете, включая Airbnb, Disney и Spotify. Инвестируя в хостинг WordPress, вы оптимизируете свой web-сайт, чтобы полностью раскрыть потенциал того, что WordPress может предложить с точки зрения производительности и безопасности.

Несмотря на то, что вы всегда можете открыть бесплатную учётную запись на WordPress, хостинг – это то, что позволит максимально увеличить производительность сайта и улучшить пользовательский опыт. Без хостинга ваш web-сайт серьёзно пострадает, и вы сможете увидеть снижение взаимодействия пользователей с вашим контентом и сайтом. Вкладывая в развитие своего web-сайта время, усилия и финансы, вы хотите быть уверены в том, что получите от него максимальную отдачу. Хостинг WordPress обеспечит прочную основу для развития онлайн-платформы с более высокой производительностью и повышенной безопасностью, улучшив взаимодействие с пользователем.

Хостинг WordPress также может включать в себя дополнительные функции, такие как обновления плагинов и темы, необходимые для того, чтобы поддерживать web-сайт в актуальном состоянии и обеспечивать его бесперебойную работу. Далеко не каждый является экспертом в WordPress. Возможно, у вас нет времени заниматься серверной частью вашего сайта. Инвестирование в хостинг WordPress поможет сэкономить время и повысить эффективность бизнеса, позволив сосредоточиться на достижении целей и сопровождении повседневной работы бизнеса.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или же представляете бизнес с амбициозными планами на расширение, вы желаете найти хостинг-провайдера, который предлагает клиентам специальную поддержку, чтобы всегда иметь возможность позвонить в службу поддержки в случае, если с web-сайтом что-то случится. Группа поддержки, которая работает в компании WPHost, предоставляющей услуги хостинга WordPress, сможет помочь расширить масштаб любого действующего web-сайта. Представители службы поддержки всегда готовы ответить на любые вопросы и решить все проблемы сайта, прежде чем они начнут мешать вашему бизнесу.