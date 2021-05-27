Специально ко Дню Киева медиасервис MEGOGO представляет аудиопроект «Київміськподкаст», посвященный украинской столице и её жителям. Проект познакомит киевлян с уникальной историей и культурой города.

«Київміськподкаст» содержит семь эпизодов, каждый из которых рассказывает малоизвестные факты о любимых местах, символах и занятиях жителей столицы: Золотые ворота, велотрек, шахматы в парке Шевченко, фонтаны, киевский торт и многое другое.

Над производством «Київміськподкаст» работала команда MEGOGO Audio. Куратором проекта стала менеджер Киева и автор проекта «Ищи!» Юлия Бевзенко, автор сценария — журналист Юрий Марченко, звукорежиссёр — Александр Мусевич.

«Каждый день мы ходим по улицам Киева, восхищаемся архитектурой, наслаждаемся, отдыхаем в любимых местах, и редко задумываемся, какие тайны и истории скрывает наша столица. Поэтому так символично, что в день любимого города мы подготовили аудиопроект «Київміськподкаст» с невероятными историями о Киеве, чтобы каждый смог познакомиться с ним как в первый раз. Этим проектом мы признаёмся в любви Киеву!» — говорит маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина.

«Я обожаю всё, что связано с Киевом! Всегда за то, чтобы люди узнавали историю столицы через различные каналы коммуникации: экскурсии, книги, подкасты, видео, лекции и тому подобное. Уверена, что киевляне должны знать историю своего города хотя бы немного больше, чем этому нас учили в школе. Поэтому очень рада, что у меня появилась возможность присоединиться к проекту, в котором через аудио рассказывают невероятные истории о Киеве. И благодаря которому местные будут узнавать о нём больше», — рассказала менеджер Киева и автор проекта Юлия Бевзенко.

Послушать «Київміськподкаст», а также другие аудиопроекты можно совершенно бесплатно в мобильном приложении MEGOGO в разделе «Аудио» на смартфонах на базе iOS и Android и в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay.