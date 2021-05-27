Сейчас пользователи все чаще ищут инверторные кондиционеры, а не стандартные сплит-системы. В чем разница между этими двумя типами оборудования и чем инверторные кондиционеры так хороши по сравнению с обычными?
Чем отличается инверторный кондиционер от обычного?
Как работает обыкновенный кондиционер? Он включается и начинает охлаждать воздух до тех пор, пока температура в комнате не опустится до нужного уровня. После этого он отключается, а температура начинает расти обратно. Как только термометр системы зафиксирует значительное отклонение, кондиционер снова включится.
Недостаток такого подхода в том, что при каждом запуске кондиционер получает большой заряд пускового тока — нагрузку на оборудование и всю сеть. Инверторный же кондиционер работает все время, плавно регулируя производительность. Это позволяет не только эффективнее использовать электричество, но и продлить срок жизни системы.
Преимущества инверторного кондиционера
Кондиционеры с инверторными компрессорами имеют несколько основных достоинств:
- Потребление электричества у инверторных кондиционеров может на 40% быть меньше, чем у обычных моделей. Это позволяет значительно сократить траты на электроэнергию даже при постоянном использовании кондиционеров.
- Инверторные системы обладают встроенным микропроцессором, который определяет оптимальный режим работы. Благодаря ему, такое оборудование способно в 2 раза быстрее выходить на нужную температуру, чем системы без микропроцессора.
- Инверторный компрессор способен плавно регулировать температуру, поддерживая ее с точностью до половины градуса по Цельсию.
- Шум вентиляторов в инверторных моделях часто не превышает 22 дБ — это комфортный уровень для восприятия.
- Инверторные кондиционеры используют относительно безопасные хладагенты, которые не оказывают разрушительного влияния на атмосферу. В экологичности инверторов также играет роль то, что они потребляют меньше энергии.
- Купив модель от качественного производителя, вы получаете возможность эффективного обогрева жилья даже при температурах до -30 °С.
- Стартовый ток при включении более щадящий, чем у моделей без инвертора — это снижает риск поломки оборудования и нагрузку на электросеть в целом.
Вывод
Несмотря на свою более высокую цену, инверторные кондиционеры быстро окупают себя и работают эффективнее.
Рекомендации по покупке
Купить недорогой инверторный кондиционер можно в интернет-магазине Венкон. Вы сможете найти там кондиционер инверторного типа с параметрами, которые подойдут именно вашему дому или квартире. Это станет залогом долгой работы оборудования без поломок.