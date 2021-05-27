Сейчас пользователи все чаще ищут инверторные кондиционеры, а не стандартные сплит-системы. В чем разница между этими двумя типами оборудования и чем инверторные кондиционеры так хороши по сравнению с обычными?

Чем отличается инверторный кондиционер от обычного?

Как работает обыкновенный кондиционер? Он включается и начинает охлаждать воздух до тех пор, пока температура в комнате не опустится до нужного уровня. После этого он отключается, а температура начинает расти обратно. Как только термометр системы зафиксирует значительное отклонение, кондиционер снова включится.

Недостаток такого подхода в том, что при каждом запуске кондиционер получает большой заряд пускового тока — нагрузку на оборудование и всю сеть. Инверторный же кондиционер работает все время, плавно регулируя производительность. Это позволяет не только эффективнее использовать электричество, но и продлить срок жизни системы.

Преимущества инверторного кондиционера

Кондиционеры с инверторными компрессорами имеют несколько основных достоинств:

Потребление электричества у инверторных кондиционеров может на 40% быть меньше, чем у обычных моделей. Это позволяет значительно сократить траты на электроэнергию даже при постоянном использовании кондиционеров.

Инверторные системы обладают встроенным микропроцессором, который определяет оптимальный режим работы. Благодаря ему, такое оборудование способно в 2 раза быстрее выходить на нужную температуру, чем системы без микропроцессора.

Инверторный компрессор способен плавно регулировать температуру, поддерживая ее с точностью до половины градуса по Цельсию.

Шум вентиляторов в инверторных моделях часто не превышает 22 дБ — это комфортный уровень для восприятия.

Инверторные кондиционеры используют относительно безопасные хладагенты, которые не оказывают разрушительного влияния на атмосферу. В экологичности инверторов также играет роль то, что они потребляют меньше энергии.

Купив модель от качественного производителя, вы получаете возможность эффективного обогрева жилья даже при температурах до -30 °С.

Стартовый ток при включении более щадящий, чем у моделей без инвертора — это снижает риск поломки оборудования и нагрузку на электросеть в целом.

Вывод

Несмотря на свою более высокую цену, инверторные кондиционеры быстро окупают себя и работают эффективнее.

Рекомендации по покупке

Купить недорогой инверторный кондиционер можно в интернет-магазине Венкон. Вы сможете найти там кондиционер инверторного типа с параметрами, которые подойдут именно вашему дому или квартире. Это станет залогом долгой работы оборудования без поломок.