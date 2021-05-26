Доля электричества, получаемого от солнечной энергии в системе энергоснабжения Украины продолжает расти. Это заставляет электроэнергетический сектор быть более гибким в управлении спросом и предложением. Потребность в точных прогнозах того, сколько энергии будет подаваться в сеть в любой момент, становится все более важной. Точные прогнозы погоды составляют основу, и поэтому операторы сетей, торговцы электроэнергией и операторы возобновляемых электростанций теперь полагаются на новую отрасль, специализирующуюся на прогнозировании СЭС https://www.energyline.com.ua/prognozirovanie-vyrabotki-solnechnyh-stanczij/.

Что собой представляет прогнозирование выработки электроэнергии и почему это важно?

В отличие от традиционной энергии из ископаемого топлива, которое можно вырабатывать в соответствии со спросом с полной предсказуемостью, генерация из таких неустойчивых возобновляемых источников, как СЭС в основном зависит от погоды.

При правильных условиях доля возобновляемых источников энергии в энергопотреблении Украины может вырасти до 80 процентов и более. В пасмурную погоду и ночью она может упасть почти до нуля. Это имеет последствия для стабильности сети, расположения объектов возобновляемой энергии и цен на электроэнергию. Чем точнее вы сможете предсказать, сколько электроэнергии будет поступать из возобновляемых источников, тем легче будет справиться с этими последствиями. Для таких прогнозов необходимы точные прогнозы погоды.

Не только рост использования возобновляемых источников энергии сделал прогнозы погоды интересными для энергетического сектора. Они давно используются для оценки того, сколько электроэнергии потребуется потребителям в краткосрочной перспективе. Больше электричества используется для отопления в холодный зимний день, меньше для работы телевизора в солнечный полдень. Это называется прогнозированием нагрузки.

С другой стороны, в последнее время прогнозы выработки электроэнергии на стороне предложения стали предметом изучения энергетической метеорологии.

Как составляются прогнозы выработки электроэнергии солнечными батареями?

Прогнозирование солнечной энергии по своей сути относится к прогнозированию погоды. Оно начинается с моделирования положения Солнца по отношению к определенному месту на поверхности Земли, после чего моделируется пропускание солнечного излучения через атмосферу.

Самым сложным аспектом моделирования прохождения солнечного излучения через атмосферу Земли является правильная фиксация процессов рассеяния, поглощения и отражения солнечного света, проходящего через облака.

Прогнозы солнечной активности составляются с применением таких методов:

Статистические методы.

Спутниковые снимки.

Численный прогноз погоды (погодные модели).

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