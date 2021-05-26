Не все современные смартфоны подходят тем людям, которые работают в сфере IT. Но если смотреть в сторону новой линейки Apple, которая начинается с iPhone 12, не возникает никаких сомнений, что эти гаджеты можно использовать айтишникам.

Основные плюсы iPhone 12

Как только выходит информация о новых моделях iPhone, многие тут же начинают обсуждать слабые и сильные их стороны. Так было и с последней двенадцатой линейкой. Почему айтишнику все таки стоит купить iPhone 12 и какие функции могут пригодится в любой момент:

особое внимание к безопасности, защите и надежности — новое стекло с Ceramic Shield, можно погружать на глубину до 6 метров (на 30 минут), плоский экран без закруглений;

максимально комфортное распознавание лица — в последних своих продуктах Apple решила полностью отказаться от сканера отпечатков пальца в пользу Face ID, при этом, в отличие от Android, оно не двухмерное;

самый мощный на сегодняшний день процессор A14;

съемка видео — традиционно сильная сторона, которая остается такой и в iPhone 12.

Другими преимуществами над конкурентами можно назвать: MagSafe для более эффективной беспроводной зарядки, функция TrueTone для максимально реалистичной картинки дисплея, чип Ultra Wideband, чтобы девайс ориентировался в пространстве.

Почему для айтишника важно иметь iPhone?

Многие в сфере IT программируют сегодня именно для iOS. Чтобы сразу же получить максимально эффективные результаты тестирования, необходимо использовать смартфон последних поколений (с «челкой», свайпами и т.д.). Конечно, можно взять iPhone X, но только в последних смартфонах есть две-три камеры. Это важно для AR-приложений или другого софта. С помощью топового аппарата можно определить, какие есть проблемы у приложения, что следует поменять. Да и пользоваться таким мощным девайсом намного приятнее.