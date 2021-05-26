Цифровизация портов уже давно стала основной тенденцией в морской отрасли, но после вспышки COVID-19 она обрела еще большую важность. Опыт Одесского порта и компании «Евротерминал» показывает, что порты должны найти способы поддерживать торговый поток как можно более эффективно. Пандемия продемонстрировала, насколько важна морская отрасль для мировой экономики и сообщества, но также необходимо и новое цифровое мышление, чтобы помочь ей восстановиться.

Чтобы порты могли справиться с изменениями в мировой экономике, удовлетворить растущий спрос и выдержать увеличение грузооборота, и сами порты и заинтересованные стороны должны будут заключить новые соглашения о сотрудничестве и стандартизации больших данных, что, в свою очередь, облегчит цифровизацию портов. Компания «Евротерминал» использует цифровые технологии для изменения способов ведения бизнеса, операций и процедур в портах.

Цифровизация в контексте обработки контейнеров рассматривается как вопрос технологической трансформации логистических цепочек поставок, операционных процессов и роли портовых рабочих в терминалах, что влияет на производительность этих терминалов. Некоторые из этих цифровых технологий включают автоматизацию, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, машинное обучение и многое другое. Например, компания «Евротерминал» с помощью IT-сервиса «Тайм-слот» пропустила в Одесский порт тысячи автомобилей, основываясь на том, что:

Цифровизация припортовых операций способствует повышению производительности.

Цифровые технологии будущего необходимо воплощать в жизнь уже сейчас.

Цифровая трансформация инфраструктуры Одесского порта

Цифровые изменения также создают серьезные вызовы для Одесского порта и компании «Евротерминал». Порты всегда были неоднородной, но тесно переплетенной сетью судоходных компаний, терминалов, брокеров, экспедиторов, портовых властей и других коммерческих компаний портовой отрасли. Это, в частности, относится и к порту Одессы как к универсальному.

Интерфейсы взаимодействия между отдельными участниками в пределах портовой зоны постепенно оптимизируются с помощью ИТ, но пока так и не изменились полностью. Однако текущие события в области глобализации и цифровизации ускоряют этот процесс.

Новые цифровые бизнес-модели оказывают огромное влияние на текущие портовые операции и процедуры, поэтому логистические компании должны реагировать на эти тенденции, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Именно с этой целью компания «Евротерминал» внедряет использование возможностей онлайн-приложения «Тайм-слот», которые позволяют загодя планировать заезд транспорта с загруженными контейнерами, обслуживая экспортное направление грузопотока.

Логистика в цифровую эпоху

Расширенные возможности сбора, обработки и взаимодействия данных позволяют управлять автоматизированными системами удаленно или с помощью искусственного интеллекта. А повышенная автоматизация судоходства может повысить безопасность, улучшить экологические показатели и сделать доставку более рентабельной.

Компания «Евротерминал» работает над тем, чтобы вписать свою логистическую деятельность в контекст этой цифровой революции в отрасли, обеспечивая при этом безопасность, защиту окружающей среды, а также кибербезопасность.

Цифровизация и новые технологии также будут ключом к стандартизации и, следовательно, к повышению эффективности судоходства. До кризиса, вызванного пандемией, уже был прогресс в вопросе о том, как порты, перевозчики и другие заинтересованные стороны могут обмениваться данными и стандартизировать их. Многие в отрасли, в том числе компания «Евротерминал», считают это жизненно важным для долгосрочного роста с образованием нескольких межотраслевых групп и принятием международного регулирования.

В области цифровизации, даже до COVID-19, уже существовал растущий международный консенсус в отношении важности общих стандартов данных для обеспечения функциональной совместимости систем. Компания «Евротерминал» обладает достаточной компетенцией, чтобы присоединиться к группе международных партнеров для сотрудничества в области оперативной совместимости.

«Евротерминал» в этом отношении тесно сотрудничает с другими партнерами для создания единой платформы для обмена данными и соединения систем по всему миру, превращая отдельные «озера данных» во взаимосвязанный «цифровой океан».