На хвилі зростання доступності смарт-пристроїв для дому та впровадження нових інноваційних рішень посилюється важливість мереж Wi-Fi – особливо це стало актуальним у період пандемії, яка змусила багатьох людей в різних куточках світу працювати з дому (якщо вони, звісно, мали і мають таку можливість), що, у свою чергу, перевантажило домашні мережі, які досі практично не використовувалися вдень. І якщо ви бажаєте, аби ваші дзвінки через Zoom, фото, відео, ігри і все інше, що ви поширюєте чи переглядаєте в режимі онлайн – використовуючи ноутбук, планшет, телевізор чи смартфон – завантажувалися швидко і без проблем, вам слід подбати про наявність вдома потужного Wi-Fi роутера.

Однак, не всі Wi-Fi роутери мають однакові можливості. Сама по собі наявність такого пристрою у вашій оселі ще не означає, що він зможе працювати з усіма вашими смарт-приладами – кількість цих приладів, а також їх системні вимоги впливатимуть на загальну продуктивність роботи Інтернету. Якщо ви помітили, що завантаження даних з мережі уповільнилося або впала швидкість Інтернету – можливо, настав час подумати про купівлю нового Wi-Fi роутера. Тим паче, що періодично в магазинах електроніки проводяться різні акції, завдяки чому можна придбати сучасний роутер по хорошій ціні.

Завдяки підключенню Wi-Fi роутера до Інтернету дротові та бездротові термінали, встановлені у приміщенні, отримують можливість спільно користуватися широкосмуговим доступом до Всесвітньої мережі. Продуктивність роботи домашнього Wi-Fi роутера визначає продуктивність роботи Інтернету у всій локальній мережі. Різні прикладні сценарії мають різні функціональні вимоги. В даній публікацій представлено деякі фактори, які слід враховувати при виборі домашнього Wi-Fi роутера.

Що таке Wi-Fi роутер?

Wi-Fi роутер, або ж бездротовий маршрутизатор, – це пристрій, який приймає вхідний сигнал вашого телефонного, кабельного або оптико-волоконного Інтернет-підключення та перетворює його на радіосигнал. Потім цей радіосигнал можуть приймати наявні у вашій оселі Wi-Fi-сумісні пристрої – наприклад, ваш ноутбук, планшет, телевізор тощо. Ця схема працює також і у зворотному напрямку. Простіше кажучи, цей пристрій підключає до всесвітньої мережі всі ваші прилади, які здатні виходити в Інтернет. У сучасному світі високих технологій без цього втрачається весь сенс існування домашньої мережі.

1. Домашній широкосмуговий Інтернет через Wi-Fi роутер

Домашні роутери поділяються на дві категорії відповідно для швидкості передачі даних через дротовий порт:

Роутери 100 Мбіт/с, гігабітні роутери. Якщо параметри лінії домашнього широкосмугового Інтернету менші за 100 Мбіт/с, вам слід обрати роутер з портом 100М, який відповідає технічним вимогам такого підключення.

Якщо параметри лінії домашнього широкосмугового Інтернету ≥100M, для уникнення проблем з продуктивністю роботи Інтернету рекомендується обирати роутер, обладнаний гігабітним портом.

Більшість моделей домашніх Wi-Fi роутерів належать до гігабітної категорії.

2. Функціональні особливості домашніх Wi-Fi роутерів

Кожна оселя має свої індивідуальні особливості, які й обумовлюють необхідні технічні характеристики домашнього роутера. Наприклад, для базового покриття квартири, яка складається з однієї вітальні та двох спалень, знадобиться лише один домашній Wi-Fi роутер. Більші оселі – такі, як дуплекси чи вілли – вимагають використання спеціального пакетного обладнання або кількох роутерів, під’єднаних до однієї мережі для забезпечення повноцінного покриття.

3. Діапазон частот бездротового зв’язку домашнього Wi-Fi роутера

Домашні Wi-Fi роутери поділяються на три категорії відповідно до частотних діапазонів, які вони використовують: одночастотні Wi-Fi роутери, двочастотні Wi-Fi роутери і тричастотні Wi-Fi роутери. На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими моделями є двочастотні роутери.

Краще обирати дво- та тричастотні Wi-Fi роутери, оскільки їх використання дозволяє більш ефективно боротися із завадами, також вони забезпечують кращу швидкість та більш високу продуктивність роботи Інтернету.

4. Швидкість бездротової передачі даних через Wi-Fi роутер

Теоретично швидкість бездротової передачі даних обумовлюється кількістю антен і типом модуляції сигналу. Кажучи простими словами – чим більше антен має роутер тим вищою є швидкість передачі даних.

Використання технології бездротового зв’язку дозволяє одночасно передавати дані багатьом бездротовим терміналам, через це швидкість передачі даних може стрибати.

5. Кількість пристроїв, які можуть підключатися до домашнього Wi-Fi роутера

Кількість пристроїв, які можуть працювати в Інтернеті через Wi-Fi роутер, залежать від конкретної моделі даного пристрою. Тому вам варто обирати собі підходящий роутер відповідно до кількості терміналів, які потребують підключення до мережі. Загалом, чим досконалішими є технічні характеристики бездротового зв’язку роутера, тим більшу кількість пристроїв він може підтримувати. Двочастотні Wi-Fi роутери дозволяють підключати більшу кількість пристроїв, ніж одночастотні.

6. Інші прикладні функції домашнього Wi-Fi роутера

Домашні Wi-Fi роутери можуть мати безліч різноманітних функцій, і ви маєте змогу обирати потрібну вам модель відповідно до ваших потреб.

Скажімо, функція «Гостьова мережа» дозволяє створювати окремі, ізольовані одна від одної, мережі – для власників оселі і для гостей, гарантуючи тим самим безпеку роботи внутрішньої мережі; функція «Контроль бездротового доступу» допоможе принципово вирішити проблему Wi-Fi сквотерів, дозволяючи підключатися до домашнього Wi-Fi роутера лише вашим власним пристроям; функція «Автоматичне очищення» забезпечує автоматичне видалення кешованих даних, роблячи роботу домашнього Wi-Fi роутера більш стабільною; функція «Налаштування сигналу» дає змогу встановлювати потужність сигналу бездротової передачі даних тощо.

Чи варто купувати власний Wi-Fi роутер?

При оформленні передплати на послуги доступу в Інтернет – зокрема, якщо ви маєте справу з такими компаніями як Мережа Ланет, Тріолан, Воля та іншими – провайдер може запропонувати взяти в оренду модем чи Wi-Fi роутер за невеличку платню.

Але це лише пропозиція, і вам зовсім не обов’язково брати роутер в оренду у свого провайдера. Сьогодні існує багато різноманітних моделей роутерів, які можна без проблем знайти в більшості великих мереж роздрібної торгівлі. Скажемо більше: купівля власного роутера з фінансового боку є кращим вибором у порівнянні з орендою. Зазвичай роутер окупається приблизно за рік після початку його експлуатації.

Однак, при цьому взяття роутера в оренду у вашого провайдера має одну велику перевагу: наявність безкоштовної технічної підтримки в разі виникнення якихось проблем. Цей фактор, безумовно, слід враховувати, але при цьому варто також пам’ятати, що при купівлі власного роутера (як, зрештою, і при купівлі більшості техніки) ви отримуєте певну обмежену гарантію на нього. До того ж, це, швидше за все, буде модель вищого класу і з більшою кількістю підтримуваних функцій, ніж та, яку вам може запропонувати провайдер.

Маючи роутер з кращими характеристиками ви зможете використовувати Wi-Fi у своїй оселі із максимальною ефективністю, а не вдовольнятися базовою конфігурацією, яка розрахована на середньостатистичну квартиру.

Висновки

Як бачимо, при купівлі Wi-Fi роутера необхідно врахувати багато різних факторів. Більшість моделей таких пристроїв буде доволі непогано працювати в більшості ситуацій, однак, краще все ж подумати над тим, що саме вам потрібно, і, відповідно до цього, обирати модель з потрібними технічними характеристиками у доступній ціновій категорії. Ідеально також розуміти значення модних ключових слів, пов’язаних з Wi-Fi роутерами, адже це допоможе ще краще визначитися із типом Wi-Fi роутера, який вам слід купувати.