Профессия маркетолога сегодня крайне востребована, ведь практически любой бизнес подразумевает продажи товаров или услуг. И особенно ценятся интернет-маркетологи, которые знают, как работать с разными целевыми аудиториями, продвигать компанию в сети, повышать узнаваемость бренда. Даже если вы не успели в свое время освоить это престижное направление, у вас есть возможность пополнить ряды высокооплачиваемых специалистов – пройти курсы.

Какие бывают курсы маркетинга?

Существует масса учреждений, которые предлагают курсы маркетинга в Киеве и других городах Украины. Обучаться сегодня можно, как очно, так и заочно и даже в онлайн формате. Но, если форму обучения можно выбрать на свое усмотрение, то к выбору программы нужно подходить более тщательно. Есть курсы для маркетологов с нуля, которые обучат азам профессии. А есть программы, подразумевающие более углубленное изучение определенных направлений, например:

разработку SMM-стратегии;

анализ целевой аудитории;

оптимизацию таргетинга;

создание виртуального контента;

работу с контекстной рекламой;

изучение каналов продвижения.

Подобные курсы будут полезны не только начинающим, но и действующим специалистам, которые хотят повысить свои навыки или подтянуть знания для повышения уровня заработной платы.

Как выбрать курсы?

При выборе обучающей программы следует ориентироваться не только на ее содержание, но и на репутацию школы. К сожалению, сегодня появилось множество компаний, которые зарабатывают на обучении, но дают мало полезной, практической и актуальной информации. Выбирайте учебное заведение, которое представлено на рынке уже хотя бы 5-10 лет, имеет достаточное количество отзывов и успешных выпускников.

Репутацию школы можно проверить как на сторонних ресурсах, так и на ее страницах в социальных сетях. Посмотрите, сколько у компании подписчиков, насколько полезной и профессиональной информацией она делится с аудиторией, есть ли там живое общение между участниками. Также можно найти выпускников школы в социальных сетях, посмотреть на их успехи и даже спросить о впечатлениях от прохождения курса.

Не стоит надеяться на эффективность уроков, которые обещают научить вас всем премудростям маркетинга за несколько недель. Это достаточно сложная и многогранная профессия, потому продолжительность обучения не может быть меньше 4-6 месяцев. За исключением каких-то отдельных специфических направлений. Хорошо, если компания выдает после прохождения курсов диплом, помогает с трудоустройством.

Обратите внимание на преподавателей и спикеров, которые будут с вами работать. Лучше, чтобы это были действительно специалисты в своей сфере, работающие или работавшие в крупных компаниях, имеющие собственные кейсы успешного продвижения.

Программа должна содержать не только теоретические блоки, но и практические задания. Если школа заботится о своих учениках и их дальнейших успехах, в стоимость программы обычно входят различные видеоматериалы, пособия, рабочие тетради. Это поможет в дальнейшем применять знания на практике, освежить позабывшуюся информацию или вспомнить алгоритмы эффективного продвижения.

Договор

Наличие договора на обучение – один из гарантов качества предоставляемой услуги. Причем чем подробнее будет этот документ, тем лучше, ведь там должны быть описаны все обязательства и ответственности сторон. В частности, указаны содержание курса и продолжительность изучения каждой темы в часах. Чтобы не было такого, что вы заплатили за одну программу, а преподаватель ее внезапно поменял по каким-либо своим соображениям.