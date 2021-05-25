Digital marketing / Маркетинг

Профессия маркетолога сегодня крайне востребована, ведь практически любой бизнес подразумевает продажи товаров или услуг. И особенно ценятся интернет-маркетологи, которые знают, как работать с разными целевыми аудиториями, продвигать компанию в сети, повышать узнаваемость бренда. Даже если вы не успели в свое время освоить это престижное направление, у вас есть возможность пополнить ряды высокооплачиваемых специалистов – пройти курсы.

Какие бывают курсы маркетинга?

Существует масса учреждений, которые предлагают курсы маркетинга в Киеве и других городах Украины. Обучаться сегодня можно, как очно, так и заочно и даже в онлайн формате. Но, если форму обучения можно выбрать на свое усмотрение, то к выбору программы нужно подходить более тщательно. Есть курсы для маркетологов с нуля, которые обучат азам профессии. А есть программы, подразумевающие более углубленное изучение определенных направлений, например:

  • разработку SMM-стратегии;
  • анализ целевой аудитории;
  • оптимизацию таргетинга;
  • создание виртуального контента;
  • работу с контекстной рекламой;
  • изучение каналов продвижения.

Подобные курсы будут полезны не только начинающим, но и действующим специалистам, которые хотят повысить свои навыки или подтянуть знания для повышения уровня заработной платы.

курсы маркетинга

Как выбрать курсы?

При выборе обучающей программы следует ориентироваться не только на ее содержание, но и на репутацию школы. К сожалению, сегодня появилось множество компаний, которые зарабатывают на обучении, но дают мало полезной, практической и актуальной информации. Выбирайте учебное заведение, которое представлено на рынке уже хотя бы 5-10 лет, имеет достаточное количество отзывов и успешных выпускников.

Репутацию школы можно проверить как на сторонних ресурсах, так и на ее страницах в социальных сетях. Посмотрите, сколько у компании подписчиков, насколько полезной и профессиональной информацией она делится с аудиторией, есть ли там живое общение между участниками. Также можно найти выпускников школы в социальных сетях, посмотреть на их успехи и даже спросить о впечатлениях от прохождения курса.

Не стоит надеяться на эффективность уроков, которые обещают научить вас всем премудростям маркетинга за несколько недель. Это достаточно сложная и многогранная профессия, потому продолжительность обучения не может быть меньше 4-6 месяцев. За исключением каких-то отдельных специфических направлений. Хорошо, если компания выдает после прохождения курсов диплом, помогает с трудоустройством.

Обратите внимание на преподавателей и спикеров, которые будут с вами работать. Лучше, чтобы это были действительно специалисты в своей сфере, работающие или работавшие в крупных компаниях, имеющие собственные кейсы успешного продвижения.

курсы маркетинга

Программа должна содержать не только теоретические блоки, но и практические задания. Если школа заботится о своих учениках и их дальнейших успехах, в стоимость программы обычно входят различные видеоматериалы, пособия, рабочие тетради. Это поможет в дальнейшем применять знания на практике, освежить позабывшуюся информацию или вспомнить алгоритмы эффективного продвижения.

Договор

Наличие договора на обучение – один из гарантов качества предоставляемой услуги. Причем чем подробнее будет этот документ, тем лучше, ведь там должны быть описаны все обязательства и ответственности сторон. В частности, указаны содержание курса и продолжительность изучения каждой темы в часах. Чтобы не было такого, что вы заплатили за одну программу, а преподаватель ее внезапно поменял по каким-либо своим соображениям.