В Украине до конца года заработает цифровой мультиплекс MX-7. Интервью с представителями Госспецсвязи и Концерна РРТ

Речь о необходимости запуска седьмого мультиплекса ведётся не один год. И, наконец, в этом году процесс запуска общенациональной цифровой телесети МХ-7 сдвинулся с места. Как будет работать сеть MX-7, каковыми будут её технические параметры, когда закончится строительство? Об этом и многом другом в интервью для Mediasat рассказали заместитель главы Госспецсвязи Владимир Трофименко и технический директор Концерна РРТ Сергей Семерей.

– С чем связана активность власти в отрасли, которой не было последние лет 15? Ведь и Концерн, и частоты, и потребность в информационной безопасности, когда рубильник от телевизора находится не в частных руках, были всегда?

Владимир Трофименко (ВТ): Эта идея витала давно, но в силу определенных факторов она не реализовывалась. Но есть ряд причин, по которым дальше этот вопрос откладывать нельзя.

Во-первых, в Украине идет война, в том числе информационная. Раньше мы проигрывали ее на 100%. Возможно, вы слышали, как во время выборов президента в 2019 году в одной из приграничных областей бабушки вписывали в бюллетене кандидата в президенты другой страны и голосовали за него. Сейчас ситуация постепенно выравнивается, и чтобы сохранить этот прогресс, мы должны принимать дальнейшие меры.

Во-вторых, во всем цивилизованном мире доступ до цифрового телевидения происходит на конкурсной основе.

В-третьих, имеет место невыполнение лицензионных условий частной компанией. Одно из них – это запуск системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В-четвертых, основным источником доходов КРРТ было аналоговое телевидение. После его отключения Концерн лишился основной части доходов. Запуск государственного мультиплекса и создание конкуренции на рынке даст возможность КРРТ и государству, если предложение будет интересно для медиагрупп, снова начать зарабатывать.

Это основные четыре мотиватора для запуска Мультиплекса МХ-7.

Помимо этого, по нашим замерам и по замерам Службы безопасности Украины, в приграничной зоне от 15% до 35% территорий не охвачены цифровым сигналом.

Не только на границе с РФ и Белоруссией, но и на других границах.

Частной компании важен прежде всего доход. Они покрывают сигналом то количество людей, которое указано в лицензии. Но не покрывают нужное количество территории. У нас немного иные задачи. Прежде всего обеспечение национальной безопасности, получение дохода уже на втором месте.

Все эти факторы сподвигли нас обращаться в Министерство цифровой трансформации, СНБО, Кабинет Министров Украины и Офис Президента, чтобы донести необходимость запуска МХ-7.

К счастью, нас услышали.

– Какая теперь юридическая процедура?

ВТ: На прошлой неделе президент подписал решение СНБО (решение от 14 марта о необходимости финансирования строительства общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7).

Теперь мы общаемся с КМУ, чтобы были приняты решения о порядке получения кредита под госгарантии для реализации этого проекта, а также ведем переговоры с банком о проценте и сроках финансирования.

После начала финансирования мы начнем обсуждать с потенциальными поставщиками закупку оборудования. Возможно, первые конкурсы будут запущены еще до завершения процедуры получения денег. Все нужно делать быстро, чтобы выдержать дедлайн. Высотные работы мы можем проводить только в теплое время года, пока позволяют погодные условия.

Для нас сейчас главное – установить оборудование, чтобы успеть вложиться в шестимесячный срок.

– В этой цепочке присутствуют только государственные организации или частники тоже есть?

ВТ: В поставке оборудования – есть. Это иностранные компании. Мы будем закупать передатчики достаточно большой мощности, особенно для приграничных территорий, чтобы они могли подавлять сигнал с «той стороны”.

Нужно ставить более мощные передатчики на приграничных территориях, тогда сигнал будет распространяться и на территорию, временно неподконтрольную Украине.

Строителем сети и оператором будет КРРТ, то есть государственное предприятие.

– Что с судом по Мобикому?

ВТ: Решение об аннулировании решения Нацрады отменено.

Мобиком признал, что они подали иск, не разобравшись, и поддержал нашу апелляцию.

– Какие сроки вы ставите перед собой для построения сети? Полгода – это реально?

Сергей Семерей (СС): Если мы успеем провести высотные работы, то рубильник включится через полгода. Начинаем как только получим финансирование. Деньги должны быть примерно через два месяца, то есть в июле. Если все будет благополучно, пройдут конкурсы и поставщики все завезут, конечно, успеем.

Все, что зависит от нас и на что хватает собственного ресурса, например, подготовительные работы, будем делать не дожидаясь денег.

Возможно, мы будем закупать оборудование у разных поставщиков: например, передатчики меньшей мощности будет поставлять один производитель, большей – другой. Но все равно для производства такого количества передатчиков нужно шесть месяцев. Быстрее ни один известный производитель не сделает.

То же самое – с передающими антеннами. Мы планируем заменить порядка 90% антенн на новые. Они тоже производятся под заказ примерно в те же сроки.

– То есть схема такая: КРРТ проводит инвентаризацию, понимает, какое оборудование он использует свое, что нужно докупить, объявляет тендеры?

ВТ: Инвентаризацию мы уже провели.

– Кто будет производителем передатчиков и какая будет мощность?

СС: Будет конкурс среди производителей и поставщиков. Зададим параметры, конкурсная комиссия проведет оценку предложений и выберет победителей.

Параметров и качественных характеристик под сотню – начиная от мощности и заканчивая потреблением электроэнергии.

Линейка мощностей – от 20 Вт до 4 кВт. Есть заключение УГЦР, где прописаны мощности для каждого передатчика сети. Сделано предварительное планирование. Но если мы введем в эксплуатацию 158 станций и увидим, что где-то есть пробелы в покрытии, будем увеличивать количество или мощность. Здесь очень важна роль УГЦР, поскольку будут необходимы дополнительные частоты и заключения о возможности их использования.

– 158 станций будут в тех же точках, где и Зеонбуд?

СС: Нет, у Зеонбуда 144 станции, 123 из которых находятся на наших объектах, остальные на объектах Укртелекома и других операторов.

Отмечу, что в целом мощность сети МХ-7 будет больше в полтора раза. Хотя, конечно, в данном случае нельзя считать «среднее по палате». Но тем не менее.

ВТ: Сейчас у КРРТ есть порядка 500 башен и мачт. Регулятор определил, что 158 будет достаточно для покрытия 95% подконтрольных территорий.

Крым мы не покроем. Даже если поставим супер мощное оборудование, то в лучшем случае сигнал будет до Симферополя. Тем не менее, помимо 95% подконтрольных территорий мы сможем покрыть еще и какую-то часть временно оккупированных.

– Насколько глубоко будет пробивать сигнал?

СС: Физика остается прежней. Если передатчики установлены вдоль линии разграничения (Мариуполь, Волноваха, Краматорск, Старобельск, Широкий, Гирнык и т.д.), то сигнал от киловаттного передатчика будет распространяться вглубь временно неподконтрольных территорий на 20-30 км, максимум 40 км при тех мощностях и высотах подвеса антенн, что просчитаны УГЦР.

То же самое на приграничных территориях – в Харьковской, Сумской областях и областях возле Беларуси. У нас нет цели вещать на территорию Беларуси, но вместе с тем мы должны обеспечить качественное покрытие приграничных территорий.

ВТ: Перед нами уже стоит задача – проработать вопрос неподконтрольных территорий. Возможно, мы будем достраивать башни. Именно поэтому ставить глушилки нам неинтересно, гораздо интереснее поставить более мощные передатчики.

– В чем преимущество метрового диапазона для вас и для потребителя?

СС: Во-первых, мы строим в том диапазоне, который нам определил УГЦР.

Во-вторых, в прошлом году Кабмин утвердил план освобождения верхней половины дециметрового диапазона (от 694 до 862 МГц) в пользу развития радиотехнологии 4G.

Уверен, что в этом десятилетии дециметровый диапазон перераспределят под новые перспективные радиотехнологии. В тоже время метровый диапазон остается за цифровым телевидением и радио.

В-третьих, для потребителя это повышает качество услуги, поскольку покрытие будет лучше. Ведь волны на этих частотах лучше распространяются и в местности со сложным, холмистым рельефом, и в условиях городской многоэтажной застройки.

– Какая разница покрытия в метровом диапазоне и дециметровом, например, для 4 кВт из Киева?

СС: Кратко ответить не получится. Максимально возможная дальность приема определяется расстоянием прямой видимости передающей антенны из места, где установлена приемная антенна.

В метровом диапазоне уверенный прием телевидения возможен на большем расстоянии, чем расстояние прямой видимости. Это обеспечивается за счет дифракции (огибания сигналом земной поверхности), а также за счет переотражения сигнала различными предметами.

При достаточно большой мощности передатчика на равнинной местности зона приема передатчика, работающего в ІІІ метровом диапазоне, ограничена расстоянием 120-140 км, в то время как в дециметровом прием в тени невозможен, только в пределах прямой видимости, и для сигнала с киевской башни – это 70-80 км. Выигрыш очевиден.

При условии одинаковой мощности передатчиков их радиус покрытия в метровом диапазоне будет на 15- 25% больше, чем у дециметровом.

– Сеть строится для приема на мачте 10 м или для комнатного приема?

СС: УГЦР сделал расчеты для условий фиксированного приема, то есть антенна на высоте 10 метров. Это соответствует нормативам, в том числе европейским.

– Как быть с антенным хозяйством у граждан? Наверняка у многих не осталось метровых антенн.

СС: Мы считаем, что тут нет проблемы. В ближней зоне метровый сигнал можно будет принимать на любую существующую антенну, даже дециметровую. Для дальнего приема, естественно, нужна метровая или универсальная антенна с метровой и дециметровой частью.

Но аналоговое ТВ выключилось только два года назад. 90% потребителей не выбрасывали антенны, потому что, как правило, они были универсальными. Может кому-то и придется покупать, но это небольшой процент. И это недорого.

Мы надеемся, что в мультиплексе МХ-7 будут набор рейтинговых телеканалов, и он будет привлекательным для пользователей. В любом случае мы уже всем рекомендуем покупать универсальную антенну.

– Вы изучали рынок? Все приемники, которые продаются на наших рынках, готовы принимать метровый диапазон?

СС: Прием телепрограмм на каналах 5-12, в которых будет работать МХ-7, есть у всех.

– Какие будут технические параметры сети?

СС: Стандарт вещания – DVB-T2, количество каналов – до 12, количество передающих станций – 158. Если о деталях, то модуляция 256QAM, защитный интервал 19/128, скорость кодирования 2/3. При таких параметрах чистая скорость потока будет выше 30 Мбит/сек.

Для максимальной эффективности использования этого потока мы планируем использовать современные методы компрессии и статистического мультиплексирования. Таким образом скорость у каждого из телеканалов будет переменной (VBR) и будет изменяться в зависимости от динамики их изображения.

Нам важно обеспечить и наилучшее качество изображения для зрителя и одновременно гарантированную скорость цифрового потока для телекомпаний сети.

– HD-каналы не планируете?

Это вопрос к Нацсовету. Технология предусматривает возможность вещания и HD, и SD, и радио.

– 256К – не мало? Зеонбуд сменил 256К на 64К, например.

СС: Это максимум по модуляции.

Да, он сменил, но вместе с тем уменьшил защитный интервал и увеличил скорость кодирования. В результате соотношение сигнал-шум осталось практически таким же, зона уверенного приема увеличилась минимально.

– Есть понимание, какое будет наполнение?

ВТ: Из 12 каналов четыре-пять будет государственных и общественных. Остальные – на конкурсной основе.

Конкурс среди телекомпаний будет проводиться после того, как мы начнем строительство сети. По решению Нацсовета, каналы должны будут подать заявку за пять месяцев до окончания строительства.

– Кто-то из медиагрупп проявил желание перейти в МХ-7 или перевести часть каналов?

ВТ: Конечно, желающие есть. Мы прорабатывали этот вопрос. Со стороны медиагрупп есть реальная заинтересованность. У нас будет дешевле и покрытие больше.

– Насколько сильно будет отличаться цена?

ВТ: От 15% до 30%.

– Помимо 12 каналов в МХ-7 должны быть еще три радиостанции?

ВТ: Это вполне реально. У НСТУ есть желание, есть решение Нацсовета, емкость сети позволяет.

– Что еще будет внутри пакета?

ВТ: Система оповещений о чрезвычайных ситуациях, для нас это обязательное условие.

Она будет работать по всей Украине. Делить по областям не будем. Это технически сложно и очень дорого. Поэтому оповещение будет по всей Украине с указанием региона. То есть о чрезвычайной ситуации в Закарпатье будут оповещать зрителей и в Черниговской области. В конце концов, даже родственники могут сразу же планировать свои действия.

СС: Организовать оповещение отдельно по каждой области сложно, потому что на первом этапе работы сети доставка сигнала будет через спутник. «Разложить» весь мультиплекс на каждой передающей станции и добавить местную информацию – это супер дорого.

Но заменить один канал или все одновременно информацией о чрезвычайной ситуации – вообще не проблема. Это будет делаться в Киеве на станции мультиплексирования.

– Архитектура сети такая: в точке 0 собирается пакет каналов, поднимается на спутник, раздается, наземная станция принимает, транскодирует и выдает в эфир ровно в том виде, в котором приняла со спутника из Киева без внесения изменений?

СС: Да.

– Как это будет работать для потребителя?

ВТ: На ТВ – бегущей строкой или заменой картинки. На радио – голосовые объявления.

– Какой спутник собираетесь использовать?

СС: Предварительно SES Astra, 31-й градус. Каналы будут закодированы. Это требование медиагрупп. Какая именно будет система условного доступа, еще не решили. Для эфирного зрителя, естественно, никаких кодировок не будет.

– Сеть – MFN?

СС: Нет, будет SFN, синхронная. Да, это дороже строить и сложнее обслуживать. Но это современно и это увеличивает зону покрытия за счет эффекта сетевого усиления.

Одновременно это государственная позиция – эффективное использование радиочастотного ресурса, которого сейчас свободного фактически нет. Их нет в дециметрах, и в метрах их тоже не так много. Часть занята военными, часть отведена под цифровое радиовещание. Синхронная сеть позволит задействовать в разы меньше частот.

– То есть, на строительство синхронной сети на 158 передатчиков хватит 490 млн грн?

СС: Я думаю, что если нужно будет доставить 10-20 передатчиков, чтобы закрыть пробелы в покрытии, это тоже войдет в эту сумму.

Оборудование будет поставляться ежемесячно по определенному графику. Возможно, установка дополнительных передатчиков не впишется в эти шесть месяцев. Но раз задание стоит, то мы будем этого добиваться.

– Где начнется строительство?

СС: Начнем с областных центров и больших городов. Даже если из-за погодных условий мы не успеем ввести в эксплуатацию какое-то количество передатчиков в райцентрах, это будет не так критично. Главное – получить финансирование, закупить оборудование и успеть запустить передатчики средней и большой мощности до конца года, обеспечив доступ к МХ-7 большинству населения.

– Вам же нужно будет делать день профилактики, чтобы все подключить?

СС: Передатчики аналогового вещания выключены. Нас несколько ограничивает только то, что на 99 объектах, где мы будем строить МХ-7, работают передатчики Зеонбуда. Нужно будет согласовывать график необходимых отключений на момент монтажа передающих антенн. Это не проблема. У нас цивилизованный диалог – мы конкуренты и партнеры одновременно.

– Как отнеслись наши соседи к тому, что Украина решила использовать метровый диапазон для телевидения? Как проходила синхронизация и координация частот?

СС: Этот вопрос к УГЦР. Если честно, мы их не спрашивали об этом. Я знаю, что когда мы поднимали вопрос о повышении мощности в 14 населенных пунктах, УГЦР упоминал о том, что есть сложности с международной координацией.

– Концерн как мячик постоянно меняет юрисдикцию сверху. КРРТ остался в Госспецсвязи и больше никуда не денется?

ВТ: Очень надеемся. Действительно, КРРТ хотели забрать. И до прошлого месяца назначение генерального директора регулировалось только КМУ. Но в прошлом месяце было аннулировано 125-е постановление КМУ. На сегодняшний день управление предприятием на 100% находится в сфере Госспецсвязи.

– Насколько улучшает жизнедеятельность и финансовые показатели Концерна РРТ запуск МХ-7?

ВТ: Дает очень большой стимул двигаться вперед и выводит его в плюс.

Есть целый спектр задач по реформированию КРРТ, один из них – МХ-7. Это даст возможность закрепиться и начать двигаться вперед.

После МХ-7 вторым фактором будет выполнение КРРТ, в рамках 94-го постановления КМУ, роли технического оператора Национального центра обработки данных. Сети Концерна будут использоваться как транспортная платформа в этом НЦ.

Есть и другие направления, которые позволят сделать его очень рентабельным. Даже более, чем когда был аналог.

Например, у нас был должник на достаточно большую сумму (один мобильный оператор), он не мог рассчитаться деньгами, поэтому по суду он передал нам 600 км оптоволокна. На сегодняшний момент оно уже интегрировано в нашу систему и начинает приносить доход.

– То есть вы планируете сделать из предприятия, которое планировали раздербанить, мультисервисного оператора?

ВТ: Именно так.

В моей сфере компетенций находится 80% предприятий, что входят в сферу управления Администрации Госспецсвязи. То, что было – беда. То, что мы уже начали делать по ДП СС (спецсвязь), по КРРТ, по Гипросвязи и т.д. – идет очень тяжело. Все эти годы эти предприятия деградировали. Хотя определенные подвижки есть. К сожалению, о многих наших направлениях пока не могу говорить публично, потому что идет работа над изменениями в законодательстве.

– С запуском МХ-7, помимо рекламной кампании, вы планируете какой-то сайт с ликбезом и колл-центр?

ВТ: Сайт – думаю, да. Насчет колл-центра не уверен.

Реклама однозначно нужна, потому, что практически уверен, что будет много мифов.

Кроме того, в вопросе возвращения временно оккупированных территорий большую роль будет играть демонстрация того, что у нас лучше. Для этого не нужно листовки раскидывать на той территории. Это надо продавливать через информационное поле. У нас во многих ситуациях есть что показать. Это информационная война. И в ней победит не тот, у кого больше ракет…

Запуск Мультиплекса МХ-7 продвигался в государстве полгода. Мы объясняли на пальцах, на картинках, говорили о преимуществах. Нам удалось переломить сопротивление людей, которые не хотели ничего слышать и делать, не хотели давать КРРТ такие возможности.

Мы решили не заходить в юридическое противостояние с частным оператором, который нарушает условия лицензирования, а пошли по пути конкуренции. Если он захочет работать параллельно и быть успешным, ему придется меняться, опускать тарифы.

Но у нас есть свои цели и задачи – и мы их выполняем.

Если бы это начали делать в 2010-м году, Концерн бы сейчас летел.

Когда наша команда зашла сюда, у нас был вопрос – а почему все делается не для государства? Мы потихоньку начинаем все возрождать. Мы хотим создать то, что будет приносить деньги. Это некомильфо, что средняя зарплата у работника Концерна – $300, когда раньше он получал $1000. Но тогда все знали, что аналог отключат, но никто не думал, что будет после.

Мы сейчас смотрим, как запустить государственно-частное партнерство на Концерне. У КРРТ есть уникальная возможность – у нас есть много площадок, куда заведено большое количество электричества, но они не используются. Мы прорабатывает варианты, как использовать ненужные площади так, чтобы они приносили доход.

Почему бы туда не завести какое-то производство, чтобы филия получала дополнительные деньги? Раньше этого практически никто не делал.

Кроме того, у нас идет много судов за земли. В Броварах, в Киеве, в Одессе. Многое, что было в распоряжении Госспецсвязи, разбазарено. Из 120 га в Броварах 90 га просто подарили. Теперь там новостройки. Юридически мы бы могли вернуть эти земли государству, но там уже живут люди.

Почему идет реформирование Концерна? Потому что либо ты меняешься, либо мы тебе жмем руку, оформляем пенсию и желаем всего хорошего, нам нужно двигаться вперед.

Конечно, есть определенные проблемы в реформировании всей Госспецсвязи, ранее она же была закрыта. Но теперь практически по всем направлениям начинается движение.

АВТОРЫ: АЛЕКСАНДР ГЛУЩЕНКО, НИНА ГЛУЩЕНКО

ВЁРСТКА: ВИТАЛИЙ МОСЕЙЧУК