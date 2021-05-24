По приблизительным подсчётам исследовательского агентства TIOBE в мире насчитывается более 256 различных языков программирования. Выбор достаточно широк, не правда ли? При этом программисты чаще всего используют 10-12 языков программирования, и их список меняется каждый год. В данной публикации речь пойдёт о самых востребованных языках программирования, которые лидируют в трендах в 2021 году.

Языки программирования постоянно развиваются в условиях современного мира, управляемого технологиями. И если вы новичок в этой сфере, перед вами открывается множество вариантов, и весьма трудно определить, с чего начать. Какой язык программирования лучше всего изучать? Легко ли выучить язык программирования?

Вот список некоторых языков программирования, которые довольно просты в изучении. Они проведут вас через всё, что необходимо знать для построения успешной карьеры в мире программирования и получения хорошей работы.

Что такое язык программирования

Язык программирования – это компьютерный язык, который содержит набор правил, обеспечивающих различные типы выходных данных. Он используется в компьютерном программировании для выполнения алгоритмов. Ежегодно создаются различные языки программирования, ещё большее количество находится в разработке, но лишь некоторые из них находят своё практическое применение на рынке или используются разработчиками.

HTML и CSS

Скорее всего, это будут первые два языка, с которыми вы познакомитесь, если желаете изучать программирование. Их достаточно просто выучить, и при этом знание этих языков является абсолютной необходимостью для тех, кто создаёт web-сайты. HTML отвечает за основную структуру web-страницы, а CSS – за её визуальный макет. Это основа и строительные блоки любого web-сайта.

Скорее всего, вы уже писали на HTML или CSS либо видели код, написанный на этих языках, раньше. Многие электронные письма, рекламные объявления и блоги используют эти языки, и знание их может быть чрезвычайно полезным во многих аспектах бизнеса.

Хотя вы можете и не получить работу разработчика, владея только этими двумя языками, каждый программист должен уметь писать на них. Web-дизайнеры могут обойтись знанием только этих двух языков, хотя это будет ограниченный набор навыков. HTML и CSS необходимы для получения любой должности младшего web-разработчика. Где учиться? Вот https://itea.ua/courses-itea/mark-up/html-css/ отличный курс по основам работы с front end-разработкой HTML и CSS. Освойте верстку с нуля!

Важнейшие особенности HTML

Позволяет добавлять изображения, видео и аудио.

К тексту можно добавить гипертекст.

Поддержка службы геолокации.

Мультиплатформенная поддержка.

Важнейшие особенности CSS

Расширенные селекторы.

Свойство Content-visibility.

Свойство Contain-intrinsic-size.

Устранение проблем с макетом.

PHP

Язык PHP широко известен как наилучший язык программирования для серверной части сайтов. PHP используется для создания 80% web-сайтов в интернете. Сегодня многие разработчики считают важным изучение PHP наряду с другими языками программирования.

Потребность в создании интерактивных web-сайтов постоянно растёт, как и спрос на разработчиков кода на PHP. Если вы хотите построить свою карьеру web-разработчика или дизайнера, первым шагом должно стать изучение PHP. Авторы данной статьи рекомендуют перейти по ссылке, чтобы записаться на базовый курс PHP и научиться принципам back end разработки.

PHP имеет разумную систему инструментов автоматизации, доступных для тестирования и практического использования, и, конечно же, сообщество всегда рядом с вами.

Важнейшие особенности PHP

Инструмент для обработки ошибок.

Мощный Zend Engine.

Учёт регистра.

Независимость от платформ.

Совершенно новые операторы Spaceship и Null Coalescing.

Swift

Впервые представленный в 2014 году, язык программирования Swift стал одним из самых быстрорастущих языков, что значительно упростило написание кода программного обеспечения. Данный язык используется для разработки программного обеспечения для экосистемы Apple, такого как macOS, iOS, watchOS, tvOS и т.д.

Единственная цель создателей языка Swift состояла в предоставлении программистам простой и инновационной платформы для написания кода для Apple OS. Рост числа пользователей Apple требует все большего количества приложений для iOS, и это открывает огромные возможности перед теми, кто владеет языком Swift.

Swift – это простой язык программирования, близкий к естественному английскому, что делает его одним из самых простых для изучения языков программирования.

Если вы планируете разрабатывать программы или приложения для устройств компании Apple, Swift – отличный язык программирования для старта карьеры разработчика. Однако для этого потребуется пройти еще и базовый курс «Разработка для iOS», чтобы освоить основы языка Swift и научиться мыслить в рамках платформы iOS.

Важнейшие особенности языка Swift

Замыкания, объединённые с указателями функций.

Встроенная надёжная обработка ошибок.

Шаблоны функционального программирования (карта и фильтр).

Структуры, поддерживающие расширения, методы и протоколы.

Kotlin

Kotlin – один из наиболее популярных языков программирования для среды Android. Быстрый рост популярности языка Kotlin достаточно легко объяснить. Ежегодно число пользователей устройств на Android растёт, и потребность столь огромной пользовательской базы в качественных приложениях нуждается в удовлетворении. К примеру, в прошлом году в США было зарегистрировано 124.4 миллиона пользователей Android-устройств.

Ещё одна отличительная особенность Kotlin состоит в том, что данный язык используется не только для создания Android-приложений. Например, 31% программистов используют Kotlin для создания серверных приложений.

Важнейшие особенности языка Kotlin

Взаимосовместимость с Java.

Поддерживается со стороны JetBrains.

Выразительный синтаксис.

Null безопасность.

Отличная внешняя и серверная работа.

Эффективная инкрементная компиляция.

Заключение

Посмотрим правде в глаза: во всём этом разнообразии языков программирования очень легко потеряться. Время от времени в мире появляются новые языки программирования и другие инструменты, которые с каждым годом облегчают жизнь разработчикам и делают процесс создания программного обеспечения намного более эффективным. И чтобы всегда оставаться в курсе всего, нужно внимательно следить за тенденциями и принимать их, потому что те, кто следят за ними, получают огромное конкурентное преимущество перед теми, кто этого не делает. Помимо этого, вы всегда будете в курсе новейших технологий, а создаваемое вами программное обеспечение будет самым современным.