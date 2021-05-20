Наличие Smart TV и экрана с диагональю в 40 дюймов уже значительно влияют на стоимость телевизора. Но и среди такого набора характеристик возможно найти недорогие варианты из ассортимента менее известных производителей или доступных линеек популярных брендов. Жертвовать в таком случае приходится разными моментами, от количества тюнеров до характеристик матрицы. На сайте “Все цены” представлен большой ассортимент телевизоров с разными техническими характеристиками. Более подробно ознакомимся с выбором на примере трех отобранных моделей.

Bravis LED-32H7000 Smart+T2

Тип экрана телевизора создан на основе LED-технологии, преимуществами которой является красочная и реалистичная картинка. Выбирая телевизор Bravis LED-32H7000 Smart+T2, учитывайте, что оптимальным расстоянием между экраном и зрителем считается 240 см. Для установки на поверхности можно использовать специальные ножки, а для крепления на стене есть VESA 200×200. Дизайн телевизора выполнен в классическом черном цвете. Есть функция защиты от детей.

экран — 35″ LCD с разрешением 1366×768 пикс;

операционная система — Android;

память оперативная/встроенная — 1/8 Гб;

тюнеры — DVB-T, DVB-T2, DVB-C;

интерфейсы — HDMI, USB, Ethernet, S/PDIF;

размеры — 724x471x181 мм;

VESA — 200×200 мм.

Средняя цена — 5 386 грн.

Samsung UE-32T5300

Универсальный дизайн модели позволяет ей легко вписаться в интерьер любой комнаты. В дизайне использовали голубой и черный цвет, элегантные линии и дополнили его лаконичной подставкой. Телевизор можно устанавливать как настольным, так и настенным способом. Устройство в тонком корпусе и с весом всего 4 кг подходит для маленьких комнат, выделяется насыщенной цветопередачей и высокой яркостью. Выбирая телевизоры, учитывайте при каких условиях освещенности планируете его просматривать, от этого будет зависеть тип матрицы и сама модель.

экран — 32″ LCD с разрешением 1920×1080 пикс;

операционная система — Tizen;

поддержка AirPlay 2, режим галереи;

тюнеры — DVB-T2, DVB-C, DVB-S;

интерфейсы — 2x HDMI, USB, Ethernet, CI+ 1.4, S/PDIF;

размеры — 737x465x150 мм;

VESA — 100×100 мм.

Средняя цена — 8 595 грн.

Samsung UE-32T5300

Разрешение Full HD обеспечивает высокую четкость изображения. Технология LG ThinQ AI позволяет управлять техникой при помощи голоса. Более того, телевизор распознает голосовую речь, может давать рекомендации и вести диалог с пользователем. Используйте встроенное приложение портала Netflix для просмотра любимых фильмов, а YouTube для видеороликов. Эти и другие программы доступны благодаря программному обеспечению ОС WebOS.

экран — 32″ LCD с разрешением 1366×768 пикс;

операционная система — WebOS;

управление с помощью смартфона, управление голосом;

тюнеры — DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2;

интерфейсы — 3x HDMI, 2x USB 2.0, Ethernet, CI+, S/PDIF;

размеры — 736x464x180 мм;

VESA — 200×200 мм.

Средняя цена — 7 744 грн.

Заключение

Если сравнивать качество технических характеристик, количество задействованных технологий и цену, наиболее выгодным предложением стал телевизор от LG. Помимо большого количества цифровых тюнеров, а также эффективной ОС WebOS, тут есть интерфейс Ethernet для прямого подключения и аудиодекодеры Dolby Digital для мощного динамического звучания.