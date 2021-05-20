На медиасервисе MEGOGO запущен специальный канал с фильмами и сериалами с 1991 года и до сегодня. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Медиасервис MEGOGO запустил интерактивный канал [М] Україна 30 років. Проект приурочен к 30-й годовщине Независимости Украины.

О чём канал

В эфире нового канала [М] Україна 30 років круглосуточно демонстрируются фильмы, сериалы, мультфильмы и даже документальное кино.

Канал рассчитан на разные возрастные категории. Редакционная команда медиасервиса подготовила утренний показ мультфильмов для самой маленькой аудитории, а для старшей – отобрала фильмы, которые будут идти в дневное и вечернее время.

Среди фильмов, которые показывает канал: «Киборги», «Домой», «ЮКИ», «Поводырь», «Инфоголик», «Запрещенный» и многие другие.

Из сериалов: «Великие вуйки», «Пришелец», «Школа» и другие. Среди мультфильмов: «Приключения Котигорошка и его друзей», «Зерно», «Коза-дереза» и другие.

Канал [М] Україна 30 років уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».

Канал [М] Україна 30 років пополнил семейство собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего «эфира», функцию избрания звуковой дорожки или субтитров.

Сами говорят

«За 30 лет украинской независимости изменилось немало. Вместе с тем умножалось и развивалось кинопроизводство в нашей стране. Интерактивный канал [М] Україна 30 років создан, в первую очередь для того, чтобы показать, что украинское кино не уступает зарубежным премьерам. Отечественный контент показывает нашу историю, наши привычки и талант украинской креативной индустрии. Уверен, что наш пользователь сможет в который раз в этом убедиться», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.