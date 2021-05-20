Более 90% жителей пяти областей Украины получили доступ к 4G-связи «Киевстар». Какие регионы среди лидеров?

«Киевстар» устанавливает новые рекорды покрытия Украины 4G-интернетом. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Украинский оператор телекоммуникаций «Киевстар» расширил покрытие 4G-сетями на территории пяти областей. Таким образом, более 90% жителей этих регионов получили доступ к связи четвёртого поколения и высокоскоростному мобильному интернету.

По информации пресс-службы оператора, сегодня лидерами являются следующие области:

Киевская область – 96%.

Днепропетровская и Житомирская – 93%.

Харьковская и Волынская – 91%.

В среднем по Украине у «Киевстара» этот показатель более чем 87%.

Почему это важно

Украинские операторы сотовой связи активно расширяют национальную 4G-сеть благодаря частотам 900 МГц, которые имеют больший радиус покрытия.

Среди лицензионных условий для использования этих частот – до середины 2022 года обеспечить доступ к 4G минимум для 90% населения страны.

По результатам первого квартала 2021, за последний год абоненты «Киевстар» начали использовать почти на 30% больше мобильного интернета. А жители маленьких сёл, где заработала сеть 900 МГц, по объёму использованного трафика приближаются к жителям городов, что подтверждает постепенное преодоление цифрового разрыва между городами и сёлами.