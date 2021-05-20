После долгих четырёх лет тишины и отсутствия новостей создатели Apple TV представили новое детище на очередном мероприятии Spring Loaded. И, несмотря на то, что обновление не стало таким уж радикальным, в новом Apple TV 4K появился целый ряд интересных и важных функций, которые пытаются сыграть в догонялки с последними обновлениями технологий HDMI и WiFi, а также обновлённый пульт дистанционного управления с поддержкой Siri.

Ниже перечислены отличия Apple TV 4K 2021 года выпуска от Apple TV 2017 года выпуска.

Что нового в Apple TV 4K (2021)

Обновления, лежащие в основе нового Apple TV 4K, могут показаться незначительными, однако в целом они должны обеспечивать повышение скорости работы устройства и улучшение вычислительной мощности, поддержку высокой частоты кадров и технологий Wi-Fi/HDMI.

Новый пульт дистанционного управления с поддержкой Siri

Ещё одно важное различие между двумя моделями связано с пультом дистанционного управления (ПДУ) Siri, входящим в комплект. Данный пульт был полностью переработан с учётом жалоб и пожеланий любителей Apple, которые компания получала на протяжении последних лет. У старой дистанционки было множество проблем: из-за неоднозначности дизайна было не так просто понять, каким концом её следует направлять в сторону приставки, она была слишком маленькой, её легко было потерять, а у её сенсорной панели было не так много поклонников. Новый ПДУ Siri толще, длиннее и оснащён пятиступенчатым колесом управления для навигации, специальными кнопками отключения звука и питания, а сама кнопка Siri перемещена на боковую поверхность пульта.

Новый пульт управления Siri не является эксклюзивным изделием исключительно для нового Apple TV 4K (2021) – он совместим также со старыми моделями, и продаётся отдельно. При этом он входит в комплект нового Apple TV.

Чип A12 Bionic

В новом Apple TV 4K (2021) установлен мощный чип A12 Bionic от компании Apple, который ранее можно было уже встретить в линейке iPhone X, а также в моделях iPad 2019-2020 годов выпуска. Чип A10X Fusion, устанавливавшийся в предыдущей модели, был далеко не слабым, однако, чип A12 Bionic должен обеспечить более плавный игровой процесс, поскольку библиотека Apple Arcade продолжает расти и лучше смотреть в будущее, готовясь к появлению новых технологий и функций.

HDMI 2.1 и высокая частота кадров

Одним из самых ярких рекламных слов, характеризующих новое поколение игровых консолей, была высокая частота кадров. Благодаря поддержке технологии HDMI 2.1, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X позволяют выводить видео 4K и 8K HDR с частотой до 120 кадров в секунду.

И хотя Apple TV 4K (2021) не может достичь этих головокружительных высот, поскольку может выводить видео только в формате 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду, что также впечатляет и станет отличной новостью для владельцев iPhone 12 Pro, снимающих видео в режиме 4K HDR/60 кадров в секунду. Apple TV предыдущего поколения поддерживал скорость 60 кадров в секунду, однако не имел поддержки режима HDR10.

Единственная проблема заключается в том, что понадобится телевизор, способный работать с этими характеристиками – то есть, телевизор совместимый со стандартом HDMI 2.1. К слову, Apple TV 4K (2021) не комплектуется кабелем HDMI 2.1, поэтому придется искать его самостоятельно, если желаете использовать возможности нового устройства по максимуму.

WiFi 6

И, наконец, последнее в перечне важнейших отличий между моделями связано с технологией WiFi, которую поддерживает новая приставка Apple TV 4K (2021). Поддержка стандарта WiFi 6 позволяет увеличить максимальную теоретическую скорость WiFi-соединения Apple TV с 433-6933 Мбит/сек (WiFi 5) до 600-9608 Мбит/сек (WiFi 6), что даёт приставке возможность справляться с гигабитными скоростями интернета. Для стандарта Wi-Fi 6 также характерна более высокая пропускная способность сети, поэтому он позволяет подключать больше устройств, и это не особо влияет на скорость. Последнее создаёт дополнительные удобства для больших семей и предприятий.

Что изменит установка обновления tvOS 14.5

Большинство обновлений (а их не так уж много) являются эксклюзивными для модели Apple TV 4K (2021), однако установка последнего обновления tvOS 14.5 кое-что меняет во всех моделях Apple TV.

Цветовой баланс

Последнее обновление Apple TV позволяет использовать фронтальную камеру на iPhone (с установленной iOS 14.5 или более поздней версией и поддержкой Face ID) для настройки цветового баланса Apple TV, подходящего наилучшим образом для телевизора. Данная функция доступна в разделе «Калибровка» пункта пеню «Настройки». При запуске цветового баланса будет предложено навести iPhone на строку подключенного дисплея, где будет проведена серия тестов для калибровки цвета. Эти визуальные данные фиксируются камерой iPhone и отправляются обратно на Apple TV, который использует данную информацию для настройки параметров вывода и, в конечном итоге, для формирования изображения, наиболее подходящего для вашей модели телевизора.

Поддержка контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X

Ещё одно важное обновление (для всех, кому посчастливилось заполучить новую консоль) – это добавленная поддержка контроллеров PlayStation 5 DualSense и Xbox Series X Wireless. Apple TV уже давно поддерживает контроллеры PlayStation 4 и Xbox One, однако данное последнее обновление позволяет владельцам консолей следующего поколения использовать свои новые геймпады с поддерживаемыми играми в Apple Arcade и App Store.

Доступность и аудио

Установив последнее обновление, вы обнаружите, что все поддерживаемые устройства Apple TV теперь позволяют вводить текст для Siri. Данная функция из категории специальных возможностей уже некоторое время была доступна на других устройствах Apple и, по сути, позволяет получить доступ ко всему, что предлагает Siri, путём ручного ввода необходимых команд вместо произнесения их вслух. Также доступны дополнительные параметры частоты кадров (29.97 Гц и 59.94 Гц) и возможность установить «Другие беспроводные динамики» в качестве параметра звука по умолчанию при воспроизведении аудио с Apple TV.

Что осталось без изменений

Как упоминалось выше, обновления в новом Apple TV 4K – незначительны, хоть и интересны, поэтому предлагаем коротко обсудить и то, что в новом поколении приставок осталось без изменений.

Название

И начнём мы с самого очевидного из того, что осталось без изменений, – с названия устройства: Apple TV 4K. Данная стабильность на самом деле является более важной, чем могло бы показаться на первый взгляд. Неизменность имени указывает на то, что в компании Apple не рассматривают новую модель как нечто кардинально новое, а считают её скорее обновлением существующего продукта. Тем не менее, с точки зрения удобства для розничной торговли, в компании могли бы хотя бы назвать новое устройство New Apple TV 4K или Apple TV 4K 2, чтобы среднестатистический потребитель знал, что он покупает последнюю модель. По сути, произошла полная замена продукта. Компания Apple прекратила выпуск модели 2017 года, поэтому очень скоро вы больше не увидите их на полках магазинов.

Дизайн

Корпус Apple TV не претерпел кардинальных изменений в плане своего внешнего вида, который остался неизменным от самой первой и до последней итерации. Новый Apple 4K TV выглядит точно так же, как и предыдущий, и даже обладает такими же размерами (Ш: 98 мм, Г: 98 мм, В: 435 мм) и весом (425 г).

Цена и объём хранилища данных

Новая модель Apple TV 4K выпускается в двух модификациях – Apple TV 4K 32GB с хранилищем данных объёмом 32 Гб и Apple TV 4K 64GB на 64 Гб, аналогично модели 2017 года. Не изменилась и цена устройства.

Аналогичная поддержка потокового видео, игр и приложений

Это может показаться очевидным, но среди всего того, во что вы можете играть и что вы можете смотреть при помощи новой приставки Apple TV 4K нет ничего такого, что было недоступно на версии 2017 года. Она предлагает аналогичное приложение для передачи потокового видео, поддержку App Store и Apple Arcade. С учётом сказанного выше, новый чип Bionic Chip A12 может сделать работу некоторых из этих игр и приложений на новом Apple TV 4K чуть более плавной.

Разрешение 4K, HDR, Dolby Vision/Atmos и Bluetooth

Новая приставка Apple TV 4K также имеет много общего с предыдущей моделью в плане технических характеристик и возможностей подключения. Оба устройства поддерживают 4K HDR (расширенный динамический диапазон), в обоих устройствах поддерживаются технологии Dolby Vision и Dolby Atmos, а также имеется аналогичная поддержка технологии Bluetooth 5.0.

Существенно ли обновление 2021 года

По большому счёту – нет. Дополнительная мощность, которую обеспечивает чип A12 Bionic, – приятное дополнение. Аналогичная ситуация с обновлениями высокой частоты кадров, HDR и WiFi 6 – если у вас есть оборудование для их поддержки. Однако, в общих чертах это – тот же Apple TV 4K, который вы знаете и любите (или терпите).

В отличие от последнего iPhone, Apple не позиционирует новый Apple TV 4K в качестве необходимой замены; многие из новых функций появились благодаря обновлению программного обеспечения, а обновлённый пульт Siri можно приобрести отдельно. Apple даже прекратила выпуск модели 2017 года и продает версию этого года по той же цене, поэтому, как ни крути, теперь это ваш единственный вариант, если вы желаете стать владельцем Apple TV 4K.

Тем не менее, это не то обновление, которого многие ожидали. Это совсем не тот дикий гибрид Apple TV HomePod, о появлении которого ходили слухи, также данная приставка не такая доступная и универсальная, как известный Google Chromecast с поддержкой Google TV. Таким образом, позиции компании Apple на рынке потоковых устройств остаются по большому счёту такими же, какими были ранее.