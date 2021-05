Тенденции IT-индустрии Украины 2019–2020 годов. Факторы роста, кадры и рейтинги

2019–2020: как выросла индустрия, несмотря на экономические катаклизмы

Несмотря на кризисные явления в экономике, наблюдающиеся в последние годы, украинский сектор информационных технологий сохранил устойчивые позиции на мировом рынке.

Страна вступила в 2021 год с темпом роста IT-индустрии на уровне 20–25% и кадровым резервом более 200 000 технических специалистов. Причем около 85% украинских айтишников владеет английским языком как минимум на среднем уровне.

О том, какие факторы стимулируют развитие украинской индустрии технологий, узнали сотрудники IT-рекрутингового агентства The Gravity Agency из материалов N-iX — ведущей восточноевропейской компании по разработке ПО.

Ключевые показатели в цифрах

В последние годы Украина демонстрирует стремительный рост IT-сектора за счет высокого спроса среди зарубежных заказчиков на наших специалистов и технологии. Ключевыми рынками для отечественного ИТ-сервисного бизнеса по-прежнему остаются США и страны Западной Европы. Среди постоянных потребителей украинских технологий такие компании, как Cisco, IBM, Atlassian.

Ниже приведены ключевые показатели, отражающие украинский ИТ-рынок:

более 20% всего украинского экспорта услуг приходится на информационно-коммуникационные технологии;

ежегодно сектор ИТ прирастает на 26%;

в стране работает более 4000 технологических компаний, из которых более 1600 разрабатывает ПО;

кадровый резерв составляет более 200 0000 технических специалистов;

страна заняла 20-е место в рейтинге AT Kearney Global Services самых привлекательных направлений для аутсорсинга по итогам 2019 года;

более 100 предприятий, присутствующих в списке Fortune 500, сотрудничает с украинскими IT-компаниями.

В стране ежегодно растет количество стартапов и R&D-центров, однако более 60% технических специалистов Украины работает в аутсорсинговых компаниях.

Сколько зарабатывают IT-специалисты Украины

В сфере информационных технологий кадры ранжируются по уровню подготовки:

новички — Junior;

средний уровень — Middle;

профессионалы — Senior.

Заработная плата начинающего разработчика стартует с 600–800 долларов. Профессиональный программист может зарабатывать от $2300 и выше. QA-инженер уровня Junior может претендовать на зарплату $600, а доходы специалистов уровня Senior достигают нескольких тысяч.

С какими языками работают отечественные программисты

По результатам опроса украинских разработчиков, проводимого платформой DOU, выявлено, что самый востребованный язык программирования в Украине — Java. За ним в рейтинге популярности следуют JavaScript, C#, PHP, Python, Go и Typescript. Среди языков, которые программисты планируют освоить, были названы Python, JavaScript, Go, Java, Kotlin и Typescript.

В каких городах сосредоточены IT-компании

Больше всего IT-компаний расположено в Киеве. Здесь открыты:

крупные центры разработки N-iX, GlobalLogic, Ciklum, SoftServe, Epam и многие другие;

более 50 международных R&D-центров, включая представительства компаний Samsung, Huawei, Ericsson, NetCracker;

офисы успешных IT-стартапов, в числе которых Grammarly, Petcube, Terrasoft, Augmented Pixels, La Metric.

Вторым городом по количеству специалистов и компаний является Львов. Более 20 000 айтишников и около 317 компаний находится здесь.

Замыкает тройку лидеров Харьков. Здесь проживает 14% украинского кадрового резерва.