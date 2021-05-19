Большинство современных телевизоров оснащаются смарт-функциями: подключаются к Сети и запускают приложения различных сервисов. Однако такую возможность для абсолютно любого телевизора предоставляет и Android-приставка. С ее помощью можно даже на допотопном телевизоре включить YouTube или через браузер посерфить в интернете.

Мы решили выяснить, что предпочитают наши соотечественники: телевизоры купить или ТВ-приставки с функцией SMART им все-таки интереснее. За ответом мы отправились в интернет-магазин электроники Eldorado.

Что такое Смарт-ТВ и как он работает

Современный Smart TV – самостоятельный девайс, в котором установлены операционная система, браузер и интерактивные сервисы, есть модуль Wi-Fi и LAN-порт для подключения к Сети.

Интеграция интернета и приложений в телевизор значительно расширила привычный функционал. Кроме трансляции эфирных телеканалов, современный Смарт-ТВ:

запускает онлайн-контент с YouTube, Netflix и т.д.

использует интерактивные приложения от онлайн-кинотеатров и сервисов;

загружает IPTV (интернет-телевидение).

По большому счету такой телевизор – большой смартфон, функционал которого заточен под воспроизведение видео. Для работы смарт-сервисов не нужно докупать дополнительные элементы – все активно “из коробки”.

Возможности ТВ-приставок

Приставка TV Box – отдельный девайс, который сделает “умным” любой телевизор, к которому подключится. Большинство приставок работают на Android и открывают доступ к Google-маркетплейсу.

Выбирая ТВ-бокс обратите внимание на:

разъемы подключения. К старым телевизорам подойдут приставки с RCA или SCART разъемами. Новые модели лучше подключать через HDMI;

поддерживаемое разрешение экрана. Будет обидно, если купленная приставка не способна передавать картинку в 4К, с которой работает ваш ТВ;

операционную систему. Несмотря на то, что приставки работают на Android, у каждого производителя есть своя фирменная оболочка, пользоваться которой может быть неудобно.

Что выбрать?

Покупка нового SMART-телевизора обойдется дешевле варианта с дополнительной приставкой. Плюс, производители массово переходят на “умные” ТВ и в их ассортименте практически не остается классических телевизоров.

Но если же вы просто хотите обновить старый телевизор – ТВ-бокс будет идеальным решением. Он подарит вашей любимой технике вторую жизнь, а вам поможет сэкономить.