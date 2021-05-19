18 мая в эфире телеканала KYIV. LIVE стартовал промо-ролик о Киеве и его жителях

Идея проморолика принадлежит руководителю ТВ-направления KYIV. LIVE Дарье Качковской. Концепция ролика о том, что город дарит нам эмоции каждый день также, как телеканал KYIV. LIVE своему зрителю.

«Это история о разноплановости и уникальности Киева и его жителей, — говорит режиссер видео Влад Лапоногов.- Я написал сценарий, в котором постарался сказать все о городе за полторы минуты. Видеоряд сопровождает кавер-версия хита группы Opus “Live is life”, что очень в точку и созвучно названию телеканала».

Героями ролика стали тридцать киевлян, которые изображены на самых известных городских локациях. Каждый из них олицетворяет жителей города — кто-то спешит на работу, кто-то стоит в пробке, танцует или попадает под дождь, может попробовать город на вкус, удивляться или влюбиться. Это эмоции и настроение города в разных проявлениях.

Над роликом работали как над полноценным документальным фильмом.

«Мы использовали профессиональную киноаппаратуру, коптеры и экшн- камеру, — рассказал Влад Лапоногов. — Ее крепили на удочку и забрасывали в воду, устанавливали на колесо велосипеда для съёмки кадров, где велосипедист ездит по всему городу — в итоге не обошлось без эксцессов. Камеру разбили, но кадры того стоили!».

Несколько фактов о съёмке этого масштабного промо изданию Mediasat рассказал режиссёр проекта Влад Лапоногов:

Нам пришлось подстраиваться под погоду. Съёмки несколько раз переносились из-за дождей, но в итоге образовалось окно в три дня, когда иногда показывалось солнце – в него мы и попали.

Снимали параллельно двумя группами все три дня.

Все шумы и звуки, которые вы слышите в видео, – живые. Звукорежиссёр на площадке писал полностью все звуки и шумы отдельно, чтобы потом сделать в монтаже естественный и натуральный звук. И у нас это получилось!

Музыку для видео писал профессиональный композитор. Это не просто кавер-версия, прислушайтесь: музыка звучит соответственно характеру каждого персонажа – можно считать, что это уже не переделанная песня, а уникальная музыкальная композиция, которая гармонично переплетается с шумами, голосами и музыкой, что параллельно звучит в кадре.

Музыку для видео писал профессиональный композитор. Это не просто кавер-версия, прислушайтесь: музыка звучит соответственно характеру каждого персонажа – можно считать, что это уже не переделанная песня, а уникальная музыкальная композиция, которая гармонично переплетается с шумами, голосами и музыкой, что параллельно звучит в кадре. Монтировали ролик у меня дома – режиссёр монтажа привёз свой компьютер ко мне, и мы несколько суток работали над видео с кофе, печеньками и моим вечно мешающим рыжим котом Измаилом (для близких – Изя).

Также команда KYIV. LIVE готовит спецефир ко Дню Киева. В этот день с самого утра в эфире телеканала — интересные гости, яркие сюрпризы и подарки, и все это — прямо под открытым небом, в сердце Киева.

Не пропустите праздничный эфир на KYIV. LIVE 30 мая с 09:00.