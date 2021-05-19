Медиасервис MEGOGO теперь доступен с главного экрана на телевизорах KIVI. Редакция Mediasat рассказывает, как это затронет владельцев таких телевизоров.

Что произошло

Международный производитель телевизоров, компания KIVI, и крупнейший медиасервис в Восточной Европе, MEGOGO, заявили о стратегическом эксклюзивном партнерстве. Цель тесного сотрудничества – быстрый и удобный доступ пользователя к 300 каналам и более 19000 фильмам, а также спортивным трансляциям, аудиокнигам и другим разделам медиасервиса MEGOGO с главного экрана телевизоров KIVI.

На главном экране телевизоров KIVI в категориях Фильмы и ТВ-каналы пользователям будет в первую очередь выводиться актуальный контент MEGOGO. Сотрудничество предполагает и совместное управление выводом рекомендаций, которые будут определяться с учётом данных медиасервиса о релевантности контента для украинской аудитории.

Для быстрого доступа к контенту MEGOGO специалисты KIVI запрограммировали еще и отдельную кнопку пульта ДУ — кнопку KIVI TV.

Кого это затронуло

Изменения в интерфейсе уже коснулись всех телевизоров KIVI с функцией Smart TV предыдущих модельных рядов до 2020 года (около 420 000 устройств в Украине) после майского обновления ПО. Техническая интеграция MEGOGO с телевизорами на Google Android TV (продуктовая линейка 2020 и последующих годов) запланирована на ближайшее время.

Сами говорят

«Делать MEGOGO комфортней – наша ключевая задача. Пользователи смарт-телевизоров KIVI оценят удобство медиасервиса, благодаря, в первую очередь, быстрому доступу. Просто в один клик можно запустить приложение MEGOGO, а наша система рекомендаций на основе предпочтений пользователя будет подбирать актуальный контент для каждого и выводить прямо на главный экран телевизора», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Что известно о KIVI

KIVI – международная компания, которая специализируется исключительно на разработке и производстве смарт-телевизоров и тв-сервисов. Телевизоры KIVI реализуются на европейских и азиатских рынках. Офисы компании расположены в шести странах, количество сотрудников – более 200 человек.

Разработку телевизоров и тв-сервисов осуществляет международная команда специалистов, а производство ведется на высокотехнологичных заводах Европы и Азии с международной системой контроля качества. Компания имеет более 200 сервисных центров во всех странах продаж и обеспечивает собственную сервисную поддержку в режиме 24/7.

Бренд KIVI динамично развивается и входит в число лидеров на всех рынках присутствия. На сегодняшний день выпущено более 1 млн устройств.

Продукция ТМ KIVI два года подряд удостоена награды «Выбор года 2019-2020». Бренд получил две награды премии Effie Awards, в том числе в престижной номинации «Бизнес-вызов, или Давид против Голиафа».

Что известно о MEGOGO

MEGOGO – один из крупнейших в Восточной Европе медиасервисов для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Ежемесячная аудитория – 55 млн уникальных пользователей. Каталог ресурса – более 150 тыс. часов контента. Медиасервис сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими.

MEGOGO меняет привычки пользователей о современном потребления контента: телевидение с интерактивными функциями, кино и мультфильмы высокого качества, система рекомендации контента на основе предпочтений, собственные тематические интерактивные каналы, отдельный раздел с играми на Smart TV, тысячи аудиокниг и подкастов.

MEGOGO – провайдер развлечений, у которого всегда есть чем занять своего пользователя.