Подписаться на телевизионные пакеты «Киевстар ТВ» теперь могут абоненты всех операторов мобильной связи и интернет-провайдеров на территории Украины.

Что произошло

19 мая телевизионный сервис «Киевстар ТВ» открыл доступ к подписке на свои услуги всем абонентам сотовых операторов и провайдеров интернет-услуг. Также оплатить доступ к контенту теперь можно с помощью банковской карты, а не только средствами с мобильного счёта.

В частности, пользователи могут оформить подписку на 4 пакета, стоимость которых колеблется от 100 до 200 грн.

Что смотреть

Вместе с открытием подписки для абонентов всех провайдеров и операторов, на платформе появился контент, который можно приобрести без привязки к любому из доступных пакетов по модели EST/TVOD. Первым таким фильмом стал украинский кинохит «Сумасшедшая свадьба – 3». Digital-премьера ленты на платформе является продолжением успешного проката в кинотеатрах и уже демонстрирует высокие показатели эффективности.

EST(Electronic sell-through) – модель дистрибуции контента, по которой пользователь после оплаты определенной суммы получает доступ к видео без ограничений по времени или количеству просмотров.

TVOD (Transactional Video on Demand) – модель дистрибуции контента, по которой пользователь после оплаты определенной суммы получает доступ к видео, ограничен временным промежутком (например, видео можно посмотреть в течение 30 дней с момента оплаты).

Весной 2021 года на платформе «Киевстар ТВ» появилось ещё несколько новинок, которые распространяются по этой же модели. В частности, самый масштабный украинско-словацкий сериал «Славяне» – историческая драма о жизни наших предков в VII в. н. э., которая стала рекордсменом телесмотрения на словацком ТВ. К слову, на платформе сериал вышел за неделю до его телевизионной премьеры. «Захар Беркут» – художественный фильм 2019 года режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна о героическом противостоянии украинцев монгольской орде, а также лента «Цена правды» – копродукционный фильм польского режиссера Агнешки Холланд о голодоморе в Украине.

Что говорят в «Киевстар ТВ»

Директор по маркетингу «Киевстар» Павел Даниман говорит, что «услуга Киевстар ТВ – в тройке лидеров интернет-телевидения Украины благодаря качественному сервису и большому количеству контента. Возможность оплаты за услугу с кредитной карты сделает её более доступной для абонентов не только Киевстар, но и других операторов и провайдеров».

Павел Рыбак, руководитель «Киевстар ТВ» со стороны 1+1 media, добавляет: «Киевстар ТВ продолжает экспериментировать, к тому же довольно успешно. Нам важно не только сделать сервис максимально user-friendly, но и предоставлять подписчикам эксклюзивные новинки, которые они смогут посмотреть только на нашей платформе. С каждым месяцем их количество будет увеличиваться, поэтому мы искренне верим в успех».

Что известно про «Киевстар ТВ»

«Киевстар ТВ» – платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ, регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Её преимуществом является возможность просмотра контента сразу из пяти различных устройств – со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. По состоянию на начало апреля 2021 года платформа насчитывала 262 телеканала и VOD-библиотеку с 10000 фильмов и сериалов продолжительностью более 50 тыс. часов.