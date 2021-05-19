Створення відеоконтенту – процес багаторівневий. На перший погляд здається, що мати цікаву ідею та професійну знімальну команду – це запорука успіху. Але, на жаль, ринок влаштований інакше, і саме через таку стратегію багато талановитих та якісних проектів так і не виходять на широку аудиторію. Чому так? І що заважає виробникам контенту в роботі? Давайте розбиратися.

У створенні проєкту є різні підходи та ролі. З одного боку є автор – творча одиниця або команда, яка придумала ідею та прагне втілити в життя все, що прописано в сценарії. З іншого боку – є продюсер. Людина, яка підходить до створення відеоконтенту як до бізнес-проекту. А значить, перш ніж реалізовувати ідею, перевіряє, тестує її на затребуваність та життєздатність, в реалізації проєкту – контролює вектор його розвитку, а після – турбується про просування та продажі проєкту. І якщо ви прагнете перейти від простого авторства до масштабного продюсерства, продавати контент вашого виробництва, створювати те, що буде затребуване для трансляції – зверніть увагу на ключові відмінності між цими ролями. Ми виділили чотири базових характеристики, які відрізняють автора від продюсера, і готові поділитися з вами їх детальним оглядом.

Автор: створює контент для себе

Продюсер: створює актуальний контент під запит ринку

Продюсер ставиться до контенту як до творчого продукту. А продукт, з точки зору економіки, – це товар, який задовольняє запит ринку. Тому на етапі препродакшену, крім роботи над ідеєю і підготовки до зйомок, продюсер буде проводити аналіз ринку. Для яких ніш контент зараз затребуваний, а які є переповненими? Яка тривалість актуальна? Який жанр? Продюсер проекту ретельно вивчає ринок, його запити і вимоги, щоб відразу створювати контент, який буде актуальний на широких територіях, і що важливо – тривалий час. На цьому етапі можна звернутися до дистриб’юторів, щоб дізнатися, що найчастіше закуповують телеканали чи диджитал-платформи, і якого контенту не вистачає на ринку. Якщо ідея пройшла такий краш-тест – можна запускати виробництво. Але на цьому тестування не закінчується. Почати зйомки варто з одного пілотного епізоду/сезону, за яким продюсер, звірившись з ринком і його представниками, визначить, які перспективи має проєкт.

Автор: в створенні продукту мислить творчо та креативно

Продюсер: в створенні продукту мислить цифрами, зв’язками та датами

Виробництво якісного контенту – процес ресурсозатратний. Тому, щоб отримати прибуток в процесі дистрибуції, необхідно заздалегідь розуміти деякі цифри. Який бюджет проєкту на старті? Наскільки він може вирости в процесі? Які очікування від продажу контенту? Хто потенційний клієнт? Продюсер розраховує всі деталі, ставлячись до процесу виробництва насамперед як до бізнесу. Контролює графіки, дедлайни, процеси в команді заради того, щоб отримати успішний проект. Але на відміну від класичного бізнесу, у виробництві контенту важливо враховувати свою специфіку: контролювати і оптимізувати витрати важливо без надмірного впливу на творчий процес і зі збереженням початкової ідеї. Адже прагнучи зберегти бюджети, дуже легко перетворити крутий проєкт на посередній, схожий на інші, а ще можна сильно втратити у якості картинки, звуку і часом навіть у глибині сюжету. Продюсер розуміє, навіщо створюється проєкт, бачить його унікальність, і в той же час ставить чіткі цілі для його реалізації.

Автор: зняв проєкт і мріє про другий сезон

Продюсер: вирішує, як і кому його продати, і завжди рухається вперед

Робота авторської групи закінчується після фінального рендера проєкту. А робота продюсера триває ще довгий час. Він вже знає потенційних клієнтів, розуміє сильні сторони проєкту, потреби ринку і готовий їх закрити. Він співпрацює з дистриб’юторами, займається маркетингом і постійно знаходиться у пошуку нових клієнтів. Адже попереду може бути другий сезон, на який потрібно зібрати бюджет, або контентом зацікавляться ліцензіати, яким важливо надати всі необхідні матеріали. Робота продюсера не має фінального дедлайну, адже контент живий поки продюсер багато і якісно працює.

Автор: для роботи шукає натхнення

Продюсер: для роботи створює систему