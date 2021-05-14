Нацсовет объявил предупреждение телеканалам TVM и «МТВплюс». Вещатели не разместили в эфире информации о дне скорби, связанном с пожаром в харьковском доме престарелых.

Что произошло

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение двум компаниям из Запорожской области. Речь идет о ТРК «Мелитополь» (TVM) и ТРК «МТВ-ПЛЮС» («МТВплюс»).

По данным регулятора, обе ТРК не выполнили Правила осуществления вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Причина

Нарушения были допущены 23 января, в день скорби, связанный с трагедией в доме престарелых в Харькове. В этот день вещатели должны были внести изменения в свои сетки вещания, опираясь на Правила.

Так, в эфире TVM 23 января не было обнаружено информации о дне скорби в промежутках с 18:00 до 20:19 и с 20:19 до 24:00. Соответствующей информации не было и в эфире «МТВплюс» с 18:00 до 20:00.