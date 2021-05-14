На развитие Starlink: Google и SpaceX договорились о сотрудничестве

Google и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве. Компании направят совместные усилия на развитие спутникового интернета Starlink, передает 3Dnews.

Сотрудничество

Так, в рамках сотрудничества SpaceX сможет обеспечить стабильную работу интернета Starlink при помощи облачного подразделения Google. Компания разместит дополнительные наземные станции в дата-центрах Google В Северной и Южной Америке, Европе и Азии.

Google же, в свою очередь, сможет предлагать своим корпоративным облачным клиентам подключиться к сети Starlink.

«Частная сеть Google Cloud с высокой пропускной способностью будет поддерживать услугу подключения к глобальной спутниковой интернет-службе Starlink, предоставляя предприятиям и потребителям возможность беспрепятственного подключения к облаку и интернету, а также обеспечивая доставку критически важных корпоративных приложений практически в любое место», — говорится в заявлении компаний.

Что еще

Хоть изначально Starlink — это интернет для частных потребителей, компания предлагает услуги и корпоративным клиентам. В рамках совместной работы SpaceX и Google будут предоставлять услуги предприятиям и правительственным организациям в отдаленных регионах.