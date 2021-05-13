Google получила большой штраф от регулятора в Италии. Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением, передает Коммерсантъ.

Что произошло

Итальянский антимонопольный регулятор (AGCM) оштрафовал компанию Google. Сумма штрафа составила 102 миллиона евро.

Так, AGCM обвинил компанию Google в злоупотреблении доминирующим положением. По данным регулятора, компания контролирует доступ разработчиков приложений к конечным пользователям через операционную систему Android и магазин Google Play.

В чем причина

Как сообщил антимонопольный регулятор, в течение двух лет Google не допускала к работе на платформе на платформе Android Auto приложение JuicePass. Приложение разработано компанией Enel X, с его помощью владельцы электромобилей могут в реальном времени узнать о доступных зарядных станциях.

Из-за ограничения состороны Google Enel X не могла предоставлять пользователям доступ к приложению JuicePass, тем самым лишаясь возможности наращивать пользовательскую базу.

В свою очередь Google, говорит AGCM, продвигала подобное собственное приложение Google Maps. Однако у последнего функционал для помощи водителям электромобилей не такой широкий, как у JuicePass.

Что решили

Для решения этой ситуации AGCM обязал Google допустить приложение JuicePass на платформу Android Auto.

Кроме того, компании Enel X и другим разработчикам необходимо дать доступ к инструментарию для создания приложений, совместимых с Android Auto.