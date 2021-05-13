Пять телеканалов получили предупреждение от Нацсовета. Все они уже некоторое время не осуществляют вещание.

Что произошло

Речь идет о телеканалах EUMUSIC, 4ever music, «Лилия ТВ», HDFASHION&LifeStyle и «Грант». Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания установил, что вышеуказанные телеканалы не осуществляют вещание.

Об этом свидетельствуют результаты мониторингов:

Телеканал EUMUSIC — мониторинг за 29.12.2020 (лицензия НР № 00028-м от 17.03.2014);

Телеканал 4ever music – мониторинг за 12.2020 (лицензия НР № 01321-м от 19.06.2018);

Телеканал «Лилия ТВ» – мониторинг за 05.03.2021 (лицензия НР № 1433-м от 31.08.2011);

Телеканал HDFASHION&LifeStyle – мониторинг за 12.2020 (лицензия НР № 00593-м от 22.09.2015);

Телеканал «Грант» – мониторинг за 01.2021 (лицензия НР № 00758-м от 14.12.2015).

Таким образом телканалы нарушили часть 7 статьи 27 (лицензиат обязан соблюдать условия лицензии), часть 8 статьи 28 (лицензиат обязан придерживаться программной концепции) и пункт а) первой части статьи 59 (лицензиат обязан соблюдать законы и условия лицензии) ЗУ «О телевидении и радиовещании».

Что решили

Исходя из этого, на вчерашнем заседании Нацсовет принял решение объявить пяти каналам предупреждение.

EUMUSIC, 4ever music и HDFASHION&LifeStyle по своим просьбам получили срок в три месяца для того, чтоб привести свою деятельность в соответствие с законодательством (восстановить вещание). У телеканалов «Лилия» и «Грант» на это только месяц.

После того, как срок истечет, Нацсовет может назначить каналам внеплановую проверку и применить к ним санкции, предусмотренные законодательством.