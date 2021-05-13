Кабмин утвердил ряд мероприятий, необходимых для реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине. В пояснительной записке к распоряжению выделены основные задачи, сообщает Интерфакс-Украина.

Концепция развития ИИ в Украине

В конце прошлого года правительство Украины утвердило концепцию развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Это было сделано с целью повысить конкурентоспособность страны путем задействования ИИ в различных сферах — от научно-технической до культурной.

На вчерашнем заседании, 12 мая, Кабинет министров утвердил план мероприятий для реализации этой концепции. Были затронуты вопросы регулирования в области ИИ, подготовки специалистов, а также использования таких технологий в различных сферах и реализации соответствующих проектов.

Основные задачи

Так, в пояснительной записке к плану мероприятий выделено 5 основных задач для реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине. Среди них:

усовершенствование правового регулирование искусственного интеллекта (в том числе в отраслях образования, экономики, публичного управления, кибербезопасности и обороны);

улучшение качества высшего образования и образовательных программ, направленных на подготовку специалистов в сфере ИИ;

внедрение и реализация субъектами хозяйствования инновационных проектов с использованием ИИ;

повышение уровня информационной безопасности и защиты данных в информационно-телекоммуникационных системах госорганов;

обеспечение использования технологий ИИ в оборонных системах, сфере охраны здоровья, правосудия, а также для проведения анализа эффективности системы публичного управления.

Сроки реализации

Планом мероприятий предусмотрено, что реализацию поставленных задач необходимо до конца 2022 года. Так, уже в четвертом квартале текущего года должны быть утверждены меры по противодействию киберугрозам с использованием ИИ.

В первом квартале 2022 года необходимо заключить соглашения с международными исследовательскими центрами по вопросам научного сотрудничества в сфере ИИ. Помимо этого, в первом квартале должна быть создана и запущена система показателей для проведения оценки состояния информбезопасности.

В четвертом квартале 2022 года планом предусмотрено внедрение системы поддержки клинических решений, персонализированной медицины, телемедицины с использованием ИИ.