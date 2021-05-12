YouTube расширил территорию тестирования своего сервиса коротких видео YouTube Shorts. Теперь он доступен пользователям из США, передает Root Nation.

Что такое YouTube Shorts

Осенью прошлого года появилась информация о том, что YouTube готовит собственный аналог TikTok. Сервис коротких видео, названный YouTube Shorts, должен был стать аналогом китайской платформы, за блокировку которой выступали власти США.

Как было известно на тот момент, изначально YouTube Shorts должен был появиться в Индии, а со временем начать работу в других странах. Теперь севис коротких видео доступен и в США, о чем говорится на справочном форуме YouTube.

Пользователи из Штатов смогут смогут протестировать YouTube Shorts уже в ближайшие пару недель.

Особенности

Изначально было сказано, что в YouTube Shorts, как и в TikTok, пользователи смогут создавать и выкладывать короткие видео длительностью до 15 секунд. Ролики можно будет монтировать, добавлять к ним музыку и визуальные эффекты.

Теперь же ограничение на 15 секунд было увеличено в 4 раза. Возможно, таким образом сервису будет проще конкурировать с TikTok, где такой лимит сохраняется.

Как и ожидалось, пользователи YouTube Shorts могут использовать различные эффекты и фильтры для обработки своих видео. Также сервис предлагает функцию добавления автоматических субтитров.