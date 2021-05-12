Apple выпустит iPhone с 5G-модемом собственного производства уже через два года. Таким образом, в услугах Qualcomm компания больше нуждаться не будет, передает iXBT.com.

Свой 5G-модем

Два года назад, в мае 2019 года, появилась информация о том, что компания Apple намерена разработать собственный 5G-модем. Однако на тот момент СМИ, ссылаясь на инсайдеров в «яблочной» компании, утверждали, что чип пятого поколения Apple покажет миру не ранее 2025 года.

Однако, как сообщает аналитик Минг-Чи Куо, устройства с собственным 5G-модемом Apple можно ждать раньше. По словам эксперта, модель iPhone, которая выйдет через два года, ужебудет оснащена чипом пятого поколения разработки Apple.

А как же Qualcomm

На данный момент поставщиком 5G-модемов для iPhone является компания Qualcomm. В 2019 году Apple и Qualcomm пошли на мировую после двух лет судебных разбирательств, а также взаимных обвинений в краже технологий и завышении лицензионных выплат.

По данным источника, чипами Qualcomm будут оснащены модели iPhone, выход которых запланирован на текущий и следующий год. Следовательно, с 2023 года, когда Apple перейдет на свои 5G-модемы, компании Qualcomm придется искать новых клиентов, чтоб возместить потерю убытков от прекращения сотрудничества.

Ожидается, что 5G-модемы Apple, будут иметь более высокую скорость, улучшенную задержку, а также другие преимущества по сравнению с модемами Qualcomm или Intel.