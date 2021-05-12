Китай пригрозил дать равносильный ответ Швеции на прошлогоднее отстранение Huawei от участия в развертывании 5G и запрет оборудования на территории страны. Такие же санкции КНР может ввести против компании Ericsson, передает 3Dnews.

Запрет Huawei в Швеции

В октябре прошлого года Швеция запретила использование технологий Huawei и ZTE в национальной сети 5G. Решение было принято вследствие проведения оценки рисков специалистами вооружённых сил и службы государственной безопасности Швеции.

Китай готов дать шведским властям последний шанс на отмену запрета использования в стране оборудования Huawei. В противном случае КНР введет ответные санкции против шведской Ericsson — одного из крупнейших конкурентов китайского техногиганта.

Недовольство Huawei

Как известно, на данный момент Huawei пытается обжаловать запрет в шведском суде. Решение по этому делу должно быть озвучено в ближайшие недели. Власти Китае считают прошлогоднее решение Швеции несправедливым, поскольку, по их словам, оборудование Huawei не несет никаких угроз.

В КНР уверены, что санкции были введены, чтоб поддержать Ericsson. Если доказать свою правоту в суде не выйдет, Китай может остановить поставки оборудования шведской компании в свою страну.

Реакция Ericsson

Эти угрозы обеспокоили генерального директора Ericsson Борье Экхольма. Он развернул кампанию в поддержку Huawei, критикуя политиков и прося юристов помочь бороться с санкциями.

Это и не удивительно. Объем продаж его компании в Швеции составляет 1%, тогда как в Китае – 8%. При этом в китайском подразделении Ericsson работают около 13 тыс. человек. К слову, акции Ericsson подешевели на 4% в течение последних суток.