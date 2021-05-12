В Украине в скором времени пройдет официальное открытие Центра кибербезопасности. Как сообщил после выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30» президент Владимир Зеленский, Центр уже работает, передает Интефакс-Украина.

Центр кибербезопасности

Так, по словам Зеленского, Центр кибербезопасности официально откроется через одну-две недели. Президент подчеркнул, что Центр кибербезопасности создавался параллельно с Центром дезинформации.

«Там неплохая команда, мы параллельно это делали с Центром дезинформации… В принципе, там полностью стратегия Центра дезинформации есть. Центр по выявлению фейков или не фейков, как работает Центр дезинформации, все это я вам не могу рассказать, но сотрудничать будет с разными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров», – отметил президент.

Университет по кибербезопасности

Помимо этого, сообщает Украинская правда, власти также планируют открыть университет по кибербезопасности. При этом, отметил Зеленский, на факультете Кибербезопасности будущих специалистов будут обучать не только безопасности в цифровой среде, но и по другим направлениям.

«Мы будем открывать новый мощный университет, презентация его также практически готова — университет, в котором будут (преподавать) профессии, связанные с безопасностью государства и безопасностью человека. Кибербезопасность — один из главных факультетов этого университета. Он связан не только с безопасностью в цифровом пространстве, но и в тех направлениях, в которых мы были слабы: COVID-19 и т.п.», — сказал президент.

В университет, по словам Главы государства, будут отобраны самые перспективные дети и преподаватели, которым предложат высокие стипендии и зарплаты. Также университет будет располагать современными лабораторными и биохимическими центрами. По окончании данного высшего учебного заведения специалисты должны будут работать на государство.

Вопрос цифровой безопасности

Как заявил Зеленский, вопрос цифровой безопасности для Украины в приоритете. «Я не знаю, что страшнее: оружие или кибератаки», — сказал президент. При этомдобавил, что «одним лишь Советом национальной безопасности и обороны Украины» обеспечить информационную защиту нашей страны невозможно.

«Мы это делаем сегодня на уровне СНБО. Этого мало. Тем не менее, мы видим в этом серьезные результат и боремся с дезинформацией внутри страны, внешне сложно. Поэтому нам нужна помощь Центра дезинформации, который будет распространять свою работу и за пределы Украины», — сообщил Зеленский.

Вероятно, по словам Зеленского, в связи с созданием Центра кибербезопасности и Центра дезинформации в Украине будет разработана отдельная законодательная база «для полноценного воплощения работы Центра».