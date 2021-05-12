Мобильные операторы завершили проект по запуску 4G на станциях киевского метро. Об этом сказано на сайте Vodafone.

4G на «Теремках»

Так, 11 мая скоростной мобильный интернет был запущен на последней станции столичной подземки — «Теремках». Теперь все 46 станций киевского метро и туннели между ними оснащены сеть 4G трех мобильных операторов.

Проект стартовал в марте прошлого года. Первой станцией столичной поземки, получившей 4G, стала «Академгородок».

Как это было

Подключение мобильного интернета в метро Киева стало возможным благодаря совместным усилиям мобильных операторов. технологического партнера Huawei, профильных государственных органов и общественных организаций.

Для запуска 4G в столичной подземке операторы использовали оборудование Huawei и собственные частоты. Были задействованы частоты в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволило обеспечить лучшую скорость и качество мобильного интернета.

Скорость и трафик

Средняя скорость 4Gв метро превышает 40 Мб/с. С момента запуска 4G в метро Киева трафик продолжает расти ежемесячно: его объем уже превысил объем трафика Тернополя.

Наибольшая нагрузка на сеть приходится на промежутки времени с 8 до 9 часов утра и с 16 до 19 часов вечера. А пик ежедневного трафика был зафиксирован 25 февраля текущего года.

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