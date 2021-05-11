SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink. В этом месяце запуск стал уже вторым, при чем был осуществлен спустя всего 5 дней после предыдущего, передает ТАСС.

28-я партия

Это уже второй пуск за неделю, предыдущий был совершен 4 мая. С начала года компания отправила на орбиту уже 14 партий спутников Starlink, а за все время — 28 партий.

SpaceX отправила в космос партию из 60 спутников в воскресенье, 9 мая, с космодрома на мысе Канаверал в 02:42 по времени Восточного побережья США (09:42 по Киеву).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Для этой ракеты запуск стал уже десятым: первая ступень успешно вернулась и приземлилась в Тихом океане.

Охват Starlink

На сегодня орбитальная группировка SpaceX насчитывает более 1500 космических аппаратов. Этого количества достаточно для выполнения плана относительно 1584 аппаратов на высоте 550 км и обеспечения приличного глобального покрытия.

Спутниковый интернет Starlink доступен в Северной Америке, Канаде, Великобритании, Западной Германии и Австралии. Предзаказ возможен также в Индии, однако компании предварительно необходимо урегулировать споры с местной организацией.

Бóльшая часть населения планеты, по словам Илона Маска, получит доступ к высокоскоростному интернету Starlink уже к концу текущего года. При этом сам интернет ускорится примерно до 300 Мбит/с, а задержка снизится примерно до 20 мс.

Спрос на Starlink

На неделе SpaceX похвасталась увеличением спроса на спутниковый интернет Starlink. Сообщалось, что уже более 500 тысяч человек выразили желание подключить услуги компании.

Из полмиллиона потенциальных пользователей Starlink часть уже внесла депозит. Несмотря на такую активность, Илон Маск в своем Twitter уверяет, что никаких технических проблем с удовлетворением спроса возникнуть не должно.