Исследование Synamedia и Ampere показало, что обладатели прав на спортивные трансляции ежегодно теряют 28,3 миллиарда долларов из-за пиратства. Эксперты говорят, что выявление потребительских триггеров может превратить пиратство в возможность получения дохода.

Исследование

Согласно новому отчёту, подготовленному Synamedia при поддержке Ampere Analysis, провайдеры услуг и правообладатели могут ежегодно получать до 28,3 миллиарда долларов дополнительных доходов за счёт сокращения объёмов пиратства в сфере спортивного контента.

Исследование впервые показало истинную цену пиратства в сфере спортивного контента благодаря использованию новой модели, которая оценивает то, как разные зрители нелегального контента реагируют на меры, направленные на борьбу с пиратством.

Выяснилось, что спортивные стриминговые OTT-платформы могут получать 5,4 миллиарда долларов, или 19% от общей суммы, а остальную часть денег могут получить другие провайдеры услуг платного ТВ.

При подготовке отчёта «Ценообразование в сфере пиратства: значимость действий» использовалась детализированная модель, учитывающая все сложности и нюансы пиратского просмотра спортивного контента. Она определяет демографические данные и характеристики тех пользователей нелегальных служб, которые с наибольшей вероятностью обратятся к легальным платформам, включая их реакцию в случае прекращения доступа к нелегальному контенту.

Провайдеры услуг смогут оценить триггеры, заставляющие потребителей искать нелегальные платформы, и это понимание даст им возможность превратить пиратство из центра затрат в возможность получения дохода с измеримой рентабельностью инвестиций (ROI).

Что удалось узнать

Благодаря пониманию мотивации и поведения пользователей пиратских платформ провайдеры услуг могут прибегать к действиям, призванным оказать на них влияние. В частности, могут пресекать доступ к пиратским ресурсам тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью переключатся на использование легальных платформ – так называемой «когорте переключающихся».

Согласно результатам опроса более 6 000 спортивных болельщиков на 10 рынках, проведенного Ampere Analysis в рамках данной серии отчётов, 74% болельщиков готовы отказаться от практики использования нелегальных платформ в случае появления легальной альтернативы или же в случае, если работа нелегальных платформ станет ненадёжной.

Исследование показало, что «когорта переключающихся», как правило, представляет более молодое поколение и часто включает в себя семьи с маленькими детьми. Это заядлые зрители спортивных состязаний, многие из которых смотрят 10 или более различных спортивных соревнований с помощью подключённых устройств.

40% представителей когорты переключающихся заявили, что они готовы оформить подписку на услуги потоковых спортивных OTT-платформ, в том числе на специализированные спортивные платформы, запущенные правообладателями, а остальная часть предпочтёт выбрать традиционные службы платного телевидения, особенно те, которые предлагают эксклюзивные спортивные трансляции. Фактически, 57% когорты переключающихся уже платят за услуги легальных платформ, а 52% платят пиратам.

Почему это важно

Исследование дает понять, что для стимулирования перехода клиентов пиратских платформ в ряды клиентов легальных платформ провайдерам услуг необходимо внимательно изучить триггеры, которые побуждают пользователей искать нелегальные источники контента.

К их числу относятся возможность получения гибкого доступа без сложных настроек или длительных контрактов, простота использования и доступность на каждом устройстве в любом месте в сочетании с ценой, которая часто намного ниже, чем у традиционных служб платного телевидения, которые предлагают премиальные спортивные пакеты.

Как сообщила старший вице-президент по вопросам безопасности в Synamedia Яэль Файнаро, по результатам исследования можно вычленить способы для создания целевых подходов для превращения зрителей нелегальных платформ в подписчиков платных услуг.

«После многих лет роста недавнее снижение платы за права на трансляции было сведено на нет пандемией, которая сильно ударила по сектору спортивных трансляций. Однако, по мере снижения стоимости покупки прав на трансляцию появляется перспектива получения новых доходов за счёт превращения зрителей нелегальных платформ в подписчиков платных услуг. Ранее уже делались попытки оценить утечку доходов, вызванную влиянием пиратства на сектор стриминга спортивного контента. Однако, все эти попытки давали приблизительные, грубые цифры. Теперь же у нас есть детали для разработки целевых подходов и инструментов, необходимых для получения результатов, поддающихся количественной оценке, гарантирующих, что все инвестиции окупятся», — говорит Яэль Файнаро.

Руководитель Инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко отметил, что зрители не всегда осознанно и преднамеренно выбирают пиратские сервисы — к этому их толкает недостаток информации и непонимание преимуществ легального использования контента.