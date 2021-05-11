Компания Euronews подписала соглашение с компанией Europa TV, предусматривающее запуск телеканала Euronews Bulgaria.

О телеканале

Телеканал Euronews Bulgaria запускается как официальный филиал компании Euronews и будет предлагать местные, национальные и международные новости в форме телевизионных трансляций и на цифровых платформах. Канал запускается на базе существующей болгарской телекомпании Europa TV.

Программы англоязычной версии телеканала Euronews уже доступны трети домохозяйств в Болгарии.

Телеканал Euronews Bulgaria будет иметь собственную команду журналистов и корреспондентов, работающих на всей территории страны, а также в Брюсселе. Главный редактор болгарского филиала будет назначаться и контролироваться центральным офисом Euronews.

Цели проекта

Генеральный директор компании Euronews Майкл Перетс заявил, что целью совместного проекта будет создание качественного и надежного СМИ, соответствующего стандартам европейской журналистики.

«Мы начинаем реализацию амбициозного проекта, который позволит значительно расширить кругозор болгарской аудитории. Цель, которую мы планируем достигнуть вместе с нашими партнёрами из компании TV Europa, заключается в создании нового СМИ, которое будет образцом надёжности, абсолютной беспристрастности и европейских стандартов журналистики. Это те ценности, которые всегда отстаивала компания Euronews, и мы сделаем это вместе с нашими партнёрами», — комментирует Майкл Перетс.

Генеральный директор компании TV Europa Георгий Харисанов отметил, что проект Euronews Bulgaria станет следующим этапом развития телеканала. Подписание соглашения с Euronews, по его словам, лучший способ отпраздновать 20-летие TV Europa в этом году.

«Став частью разветвлённой сети филиалов новостного канала в разных странах, мы будем вносить свой вклад в производственный процесс компании Euronews, предоставляя качественные новостные программы из Болгарии, а также сможем подпитывать наш собственный круглосуточный продукт, который мы будем предлагать своей аудитории. Мы надеемся, что Euronews Bulgaria станет лидером предпочтений болгарской аудитории в сфере новостей и комментариев», — говорит Георгий Харисанов.

Проекты Euronews

В рамках реализации своей стратегии, направленной на завоевание статуса первого в мире «глобального СМИ», компания Euronews с ноября 2018 года подписала пять брендовых партнёрских соглашений со СМИ и телекоммуникационными группами, изъявившими желание запустить надёжный независимый новостной канал в своей стране.

Euronews Albania начал вещание в ноябре 2019, а в сентябре 2020 в Грузии начал работу канал Euronews Georgia. К началу лета будет запущен канал Euronews Serbia, а до конца года начнёт вещать Euronews Romania.