В Польше расширено тестовое вещание в стандарте DVB—T2. Добавлены каналы в разрешении 4К.

Что нового

Польский общественный вещатель TVP и компания Emitel договорились о расширении тестового вещания в стандарте DVB—T2/HEVC.

Ранее тестовое вещание велось на пять регионов, однако с 1 мая их количество достигло 49, благодаря чему появилась возможность обеспечить покрытие сигналом около 90% населения страны. Зрители смогут смотреть такие телеканалы, как TVP Kobieta, TVP Polonia, TVP Dokument, TVP Kultura и TVP Rozrywka в тестовом режиме.

Тестовое вещание продлится до июня 2022 года, когда Польша планирует официально перевести всё своё телевизионное вещание со стандарта DVB—T на стандарт DVB—T2.

Кроме того, во время футбольного чемпионата Евро-2020 компания TVP начнёт вещание в разрешении Ultra HD через сеть передатчиков, работающих в стандарте DVB—T2/HEVC, во всех 49 регионах, охваченных тестом. Все игры будут транслироваться на телеканале TVP 4K в режиме HDR со звуком Dolby Atmos.

Что говорят компании

Как сообщил директор отдела дистрибуции компании TVP Марцин Клепацки, расширение тестового вещания станет своеобразной подготовкой страны к переходу на DVB—T2. Так зрители смогут понять, потянут ли их ресиверы новый стандарт.

«Подготовка зрителей к грядущему изменению стандарта цифрового наземного вещания — задача даже более важная, чем просто смена технологии. Расширение тестов на всю территорию страны с подключением новой технологии позволит зрителям определить, готовы ли имеющиеся у них ресиверы к приёму сигнала в новом стандарте. Мы также хотим продемонстрировать весь потенциал нового стандарта. В рамках проводимых тестов у зрителей эфирного ТВ впервые будет возможность бесплатно смотреть трансляции матчей Евро-2020 на специально запущенном 4K-канале TVP, что выводит компанию TVP в авангард вещателей, обеспечивающих широкой аудитории качеством картинки UHD/ 4K», — сказал Марцин Клепацки.

Президент правления компании Emitel Анджей Козловски добавил, что он рад продемонстрировать зрителям преимущества нового стандарта вещания и не сомневается в заинтересованности зрителей в матчах Евро-2020 в 4К.