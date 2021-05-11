DVB-T2

В Польше расширено тестовое вещание в стандарте DVBT2. Добавлены каналы в разрешении 4К.

Что нового

Польский общественный вещатель TVP и компания Emitel договорились о расширении тестового вещания в стандарте DVBT2/HEVC.

Ранее тестовое вещание велось на пять регионов, однако с 1 мая их количество достигло 49, благодаря чему появилась возможность обеспечить покрытие сигналом около 90% населения страны. Зрители смогут смотреть такие телеканалы, как TVP Kobieta, TVP Polonia, TVP Dokument, TVP Kultura и TVP Rozrywka в тестовом режиме.

Тестовое вещание продлится до июня 2022 года, когда Польша планирует официально перевести всё своё телевизионное вещание со стандарта DVBT на стандарт DVBT2.

Кроме того, во время футбольного чемпионата Евро-2020 компания TVP начнёт вещание в разрешении Ultra HD через сеть передатчиков, работающих в стандарте DVBT2/HEVC, во всех 49 регионах, охваченных тестом. Все игры будут транслироваться на телеканале TVP 4K в режиме HDR со звуком Dolby Atmos.

Что говорят компании

Как сообщил директор отдела дистрибуции компании TVP Марцин Клепацки, расширение тестового вещания станет своеобразной подготовкой страны к переходу на DVBT2. Так зрители смогут понять, потянут ли их ресиверы новый стандарт.

«Подготовка зрителей к грядущему изменению стандарта цифрового наземного вещания — задача даже более важная, чем просто смена технологии. Расширение тестов на всю территорию страны с подключением новой технологии позволит зрителям определить, готовы ли имеющиеся у них ресиверы к приёму сигнала в новом стандарте. Мы также хотим продемонстрировать весь потенциал нового стандарта. В рамках проводимых тестов у зрителей эфирного ТВ впервые будет возможность бесплатно смотреть трансляции матчей Евро-2020 на специально запущенном 4K-канале TVP, что выводит компанию TVP в авангард вещателей, обеспечивающих широкой аудитории качеством картинки UHD/ 4K», — сказал Марцин Клепацки.

Президент правления компании Emitel Анджей Козловски добавил, что он рад продемонстрировать зрителям преимущества нового стандарта вещания и не сомневается в заинтересованности зрителей в матчах Евро-2020 в 4К.

«Наземное телевидение уже много лет является самой популярной в Польше платформой для приёма телевизионных сигналов. В 2022 году произойдёт переход на новый стандарт цифрового вещания — DVBT2/ HEVC. Благодаря новому стандарту зрители наземного телевидения получат лучшее качество изображения и звука, а вещателям будет предоставлена ​​возможность расширить количество передаваемых каналов. Я рад тому, что мы сможем реализовывать данный проект совместно с TVP и предоставить зрителям преимущества нового стандарта вещания. Я уверен в том, что трансляция матчей Евро-2020 в 4К качестве вызовет огромный интерес у телезрителей TVP», — говорит Анджей Козловски.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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